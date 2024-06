Las rotundas declaraciones de Ion Aramendi sobre el fracaso de Factor X: "Lo he hecho lo mejor que he podido".

La apuesta por Mediaset por relanzar las audiencias con un programa musical ha terminado por convertirse en un fracaso. La dirección de Telecinco optó hace semanas por recuperar uno de los concursos más recordados, Factor X. Animados por el reciente éxito de Operación Triunfo, lanzado en Amazon Video, y por la solidez que mantiene La Voz, emitido en Antena 3, intentaron relanzar las noches con Factor X.

Pese a que la apuesta fue grande, con Ion Aramendi como presentador a la cabeza y un elenco de jueces del más alto nivel, formado por Lali, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Vanesa Martín, las audiencias no han respondido a lo esperado. Desde Mediaset se ha intentado en varias ocasiones recolocar el programa en diferentes días, pero tampoco dio sus frutos.

Finalmente, han optado por tomar la decisión más drástica posible y ya han anunciado el fin del talent show. Lo que en un principio iban a ser seis programas, se ha quedado en tan solo tres, anunciando el final para el día 15 de junio. Estas decisiones han sido provocadas por los bajos índices de audiencia, teniendo un muy discreto 7,2% y apenas medio millón de espectadores.

Las declaraciones de Ion Aramendi

El primero que se ha dado cuenta de que la apuesta por Factor X no ha salido como se esperaba fue Ion Aramendi, presentador del talent show y una de las grandes figuras de la cadena. Aramendi concedió una entrevista dando su punto de vista y analizando la evolución del programa.

"Pues como todo pasa en la televisión, siempre quieres que las cosas vayan mucho mejor de lo que pueden ir o mejor de lo que van. Pero en lo que a mí respecta con las audiencias, yo solo puedo estar satisfecho del trabajo que hemos hecho", explicó el presentador sobre los flojos resultados y cómo los ha ido asumiendo con el paso de las semanas.

No obstante, Aramendi sigue guardando alguna esperanza y confía en que remonte. "Quizás ahora con los directos, a lo mejor, tenemos esperanzas de ir gustando a cada vez más gente, pero desde luego para mí va a ser un recuerdo que voy a guardar siempre con muchísimo cariño, porque yo he hecho lo mejor que he podido, que a la gente le guste más o menos, ya depende de ellos".

Por último, quiso tener un detalle con sus antiguos compañeros de Sálvame, que están afrontando una nueva etapa con 'Ni que fuéramos Shhh'. "Lo están petando porque es un universo maravilloso el que se creó y es un universo maravilloso en el que ahora están expandidos en otros canales y otra manera de hacerlo, pero siempre con ese poder de comunicación que han tenido siempre".