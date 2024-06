Sale a la luz la ruptura de Isabel Pantoja y su hermano Agustín: "Un golpe sobre la mesa"

Isabel Pantoja está de enhorabuena. La tonadillera está pletórica al saberse que su sobrina Anabel será madre próximamente. Sin embargo, la cantante no parece pasar por un buen momento en la relación con su hermano.

El que siempre ha sido su mano derecha, ahora parece haberse convertido en un obstáculo en la carrera y vida personal de a cantante. El acercamiento de esta a Mariló de la Rubia parece no estar gustándo demasiado a Agustín y todo por una cuestión de celos.

Todo apunta a que la cantante tendría pensado tomar decisiones próximamente sobre el papel que juega su hermano en la ecuación. "No quiere que Mariló destaque porque tiene celos de la relación de amistad que hay entre Mariló e Isabel".

Guerra abierta

Leticia ha dejado claro que la guerra entre ambos ha comenzado: "La guerra entre Mariló y Agustín acaba de estallar. Una de las grandes afectadas es también Isabel Pantoja". Tras esto, la periodista ha detallado los desplantes que Agustín le está haciendo a la mejor amiga de su hermana.

Además, la periodista ha señalado que Isabel Pantoja se lo está tomando muy mal: "Agustín Pantoja tiene feos, tiene malas contestaciones hacia la propia Mariló, pero es que incluso se atreve a darle órdenes. Es una persona que no forma parte del equipo artístico de Isabel. Son actitudes que a su hermana no le sientan bien porque las está viviendo en primera persona".

Leticia Requejo ha revelado cuándo empezaron estos desplantes: "Los feos empiezan hace dos meses cuando el propio Agustín se da cuenta que en Mariló ha nacido una estrella. Le pide que no sea amable con la prensa y que no sea educada... Eso a Agustín no le parece bien porque lo que no no quiere es que él quede como el malo de la historia y Mariló como la buena y la salvadora de Isabel".

El motivo de la mala relación serían los celos: "No quiere que Mariló destaque porque tiene celos de la relación de amistad que hay entre Mariló e Isabel". Ante los desplantes de Agustín, Mariló habría estallado en uno de los conciertos y se habría ido del lugar: "Mariló se va a la estación y decide volverse a Córdoba".

Lo más importante de la exclusiva es que Isabel Pantoja va a dar un ultimátum a su hermano: "Me dicen que Isabel está harta, que Isabel ha empezado a abrir los ojos de que su hermano no está tomando buenas decisiones sobre ella, solo a nivel profesional, sino a nivel personal y me hablan de que Isabel Pantoja va a dar dentro de muy poco un golpe sobre la mesa hacia su hermano".