Tongo en Supervivientes: la información que ha recibido Marieta del exterior.

Marieta era una de las pocas concursantes que quedaban participando y que todavía no había recibido la visita de algún familiar, amigo o persona cercana. Su caso no era tan polémico como el de otros concursantes ya que la ex de 'La Isla de las Tentaciones' aterrizó en Honduras unas semanas después que el resto de sus compañeros. Pese a ello, la actitud de Marieta ha sido correcta en todo momento y es una de las claves para entender su continuidad.

Aun así, Marieta no se ha salvado de estar nominada para esta semana. Junto a Aurah Ruiz y Pedro García Aguado se juegan este domingo la continuidad en el programa. A estas alturas, cada eliminación es un mundo. Son pocos los concursantes que quedan y la final ya se va oteando en el horizonte. Para dar ánimos a la concursante, la organización decidió trasladar a su madre a Honduras para reencontrarse con ella.

"Todos están muy orgullosos de ti, están muy contentos. Tu padre está loco de contento, eres una auténtica superviviente", señalaba la madre, dándole fuerzas a la concursante y filtrándole información del exterior, al señalar que su padre estaba muy orgulloso. "Lo que te quiero... de verdad, lo siento por cuando os hablo mal, es que voy estresada por la vida", fue la reacción de Marieta, atacada por las emociones.

Los malos momentos de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba

Lo último que esperaba Arantxa del Sol era que su paso por Supervivientes terminase en una guerra abierta con Ángel Cristo que puede afectar a la relación con su pareja. Marisa Martín-Blázquez, colaboradora en 'Vamos a Ver', señaló que Arantxa está intentando dejar a un lado todas estas polémicas y centrarse en su marido e hijos, esperando que el tiempo silencie todas las voces que tiene al rededor.

"Están intentando evadirse de todo lo que ha sucedido porque por mucho que digan que están tratando de llevarlo de la mejor manera posible, ha supuesto una historia complicada no solo para ellos, sino también para su familia que ha estado envuelta en polémicas llegadas desde fuera", señalaba Marisa sobre el estado actual de la concursante de Supervivientes y cómo está siendo la vuelta junto a su marido.

"Al final, de alguna manera Arantxa no pensó que metiéndose en un reality le iba a servir para que se cuestionaran determinadas historias y la pareja ahora está en un momento delicado. Están atravesando un momento complicado, tiene unos hijos que ya son mayores y les está afectando", añadió la colaboradora, destacando el papel que están teniendo los hijos de la pareja en todo esto.

El mayor problema llega sobre los rumores del supuesto amor entre Ana Herminia y Finito, un rumor por el que Arantxa ha hablado con la pareja de Ángel Cristo. "Ellas se han reencontrado, han desmentido las informaciones que les relacionan, pero Arantxa ha acabado enfadada por la insistencia de la prensa. A su salida del hotel en el que ha dormido tras la gala de 'Supervivientes', Arantxa del Sol aparecía sonriendo cuando le preguntaban por el reencuentro con su marido: 'Perfecto'".

Por último, también están intentando dar con el origen de toda esa rumorología que se ha creado, aunque asumen que de parte del programa se ha incentivado para generar algo de confrontación. "Creen que es algo que se ha creado para fomentar una trama y no quieren entrar en ella".