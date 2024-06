Tropiezo en Pasapalabra que deja a Roberto Leal pendiente: "Me mareo"

Hace unos días, asistimos a lo que ya es historia de Pasapalabra y, porqué no decirlo, también de la televisión reciente en lo que a materia de concursos se refiere. Con lágrimas en los ojos, llevándose las manos a la cabeza, fiel reflejo de la sorpresa, de la incredulidad… y de la ilusión... Óscar llevaba el bote de Pasapalabra. El concursante madrileño lograba completar El Rosco y llevarse un premio de 1.816.000 euros, el tercero más cuantioso en la actual etapa. Se convertía así en el sucesor de Rafa Castaño, un año y dos meses después de aquel hito histórico.

Y es que Óscar ha necesitado 157 programas para alcanzar este éxito, un momento que también perseguía Moisés. El riojano, que dice adiós a Pasapalabra tras 245 programas, ha sido el primero en felicitar a su rival y, sobre todo, compañero fundiéndose en un emotivo abrazo con él. Se lleva 162.000 euros acumulados durante el año que ha participado. El siguiente en dar la enhorabuena al flamante campeón fue Roberto Leal, que pudo comprobar hasta qué punto el protagonista estaba sobrecogido por lo inesperado de este triunfo. Óscar jamás podrá olvidar el último turno de este Rosco, en el que ha acertado las cuatro preguntas que le faltaban para llevarse el bote.

Óscar también tenía palabras para Moisés, su rival durante todos esos programas. “No sé si te he confortado lo suficiente”, le decía Óscar, que tampoco sabía si tenía que hacerlo. Juntos han formado una pareja histórica en Pasapalabra, cada uno sacaba lo mejor del otro a nivel competitivo, y Óscar señalaba todo lo bonito que han compartido en las pausas, en las comidas, o en los momentos previos a las grabaciones. “Sin ti no habría sido igual”.

El programa de la victoria de óscar fue seguido por un 30.1% de cuota y 3.243.000 espectadores. Una audiencia espectacular que suponía la guinda a unos duelos que habían alzado a Paspalabra como lo más visto de la televisión durante semanas.

El descuido de Roberto Leal

Si en algo se ha caracterizado Pasapalabra desde que aterrizó en Antena 3 es por su dinamismo y ritmo, impulsado en gran parte por Roberto Leal, uno de los grandes presentadores de este país. Saltó a la fama en 2017 cuando tomó las riendas de Operación Triunfo en su regreso, para presentar una de las ediciones más vistas. Estuvo en dos ediciones más antes de dejarlo.

A partir de ahí La 1 encontró un referente de audiencias, entregándole programas como Bailando con las Estrellas, La mejor canción jamás cantada o Vaya crack. Junto a Anne Igartiburu dio la bienvenida a 2019 y 2020 con las campanadas de La 1. Precisamente, en 2020 se produce su fichaje por Antena 3 para presentar una de las apuestas más ambiciosas de la cadena. Tras más de una década en Telecinco, Pasapalabra volvía a Antena 3 con Roberto Leal como presentador y desde entonces ha cosechado grandes índices de audiencias.

Como se demostró en el último programa, su naturalidad es una de las claves para que los espectadores sigan enganchados. Sin lugar a dudas, la prueba más divertida del programa es 'La pista musical'. Oliver Ruano y Leonor Lavado se enfrentaban cara a cara para saber qué canción se escondía detrás de la melodía. Sin necesitar de pistas, una imitadora de nivel como Leonor supo que se encontraba detrás de esa música. 'Corazón Latino' de David Bisbal.

Ante semejante hit del 2002, el plató se vino arriba en seguida incluido Roberto Leal. El presentador, en un alarde de técnica se puso a bailar, realizando la tradicional vuelta del artista almeriense que casi acaba en tragedia. Sin ver el escalón, Leal llegó a tropezar sin grandes sustos. Tirando de su clásico humor, se sentó haciendo como que estaba avergonzado. "¿Te has roto algo?", preguntaban en tono de humor. "Yo me mareo, en los parques de atracciones no me puedo montar en nada", explicaba el presentador.