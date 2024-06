Bombazo televisivo: Telecinco rescata uno de sus programas más clásicos y que presentará Jorge Javier Vázquez

Continúa el regreso de algunos de los grandes clásicos a la televisión. Hay grandes fórmulas que, a pesar de gustar a la audiencia, no funcionan para las cadenas y son cancelados. Tan normal es despedirse de la temporada de un programa clásico como no volver a verlo en otra entrega de episodios, aunque eso no quiere decir que estos programas no vayan a volver en un futuro para reenganchar al público.

Esto es lo que ocurrirá con 'Hay una cosa que te quiero decir'. Jorge Javier Vázquez dio el anuncio de su vuelta al frente de este pograma que se emitió en Telecinco entre 2012 y 2015. "Regresan los sentimientos, los reencuentros más emocionantes. Regresan las increíbles historias del mundo real", informaba el presentador televisivo, que ya está en busca de historias junto a su equipo para que le programa salga adelante.

De momento, el programa no ha anunciado la fecha de reestreno, pero se supone que será próximamente.

¿En qué consiste?

'Hay una cosa que te quiero decir' se trata de un programa de reencuentros. Muchas personas con cuentas pendientes llegan a los platós de Telecinco para comprobar si la persona a la que quieren volver a ver ha aceptado la invitación o si, por el contrario, seguirán con la espinita clavada.

Al igual que en su momento, Jorge Javier será el encargado de presentarlo y mediar entre las partes separadas para volver a generar un vínculo.