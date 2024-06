La emotiva despedida de Joaquín Prat en Vamos a ver: "Ha sido un placer"

Qué emotiva ha sido la despedida de Joaquín Prat durante la emisión de este viernes en Vamos a ver, el programa que presenta en Telecinco: "Ha sido un placer".

Y es que el presentador despedía a Estefanía Ruíz Gémez, reportera del programa, que se va a las tardes junto a Ana Rosa Quintana. "Yo soy de Córdoba, pero voy a trabajar desde Sevilla, al lado de la familia y de mi pareja. Bueno no me hagáis esto porque me voy a poner a llorar. Muchas gracias a todos, del primero al último", aseguraba la reportera entre lágrimas. Joaquín Prat, por su parte, le decía que "vas a conciliar vida familiar y profesional que eso es el objetivo de todos, que no es fácil, ha sido un placer trabajar contigo, toda la suerte del mundo, pero no te va a hacer falta".

Joaquín Prat, hijo del icónico presentador Joaquín Prat, conocido por su participación en "El Precio Justo" durante su etapa en Televisión Española y por numerosos otros programas, ha seguido una trayectoria profesional similar a la de su padre.

Joaquín Prat hijo comenzó su carrera en la Cadena Ser junto a Iñaki Gabilondo en el programa "Hoy por hoy". Sin embargo, no se dio a conocer al gran público hasta su paso a la televisión, comenzando en las cadenas Localia, pertenecientes al mismo grupo mediático que la Cadena Ser. Posteriormente, trabajó en Cuatro, donde presentó junto a Raquel Sánchez Silva el programa "Visto y oído".

Oportunidad

Su gran oportunidad llegó con "El Programa de Ana Rosa", donde se incorporó tras la salida de Óscar Martínez, trabajando junto a Ana Rosa Quintana. Además de este programa, Joaquín Prat ha presentado diversas galas navideñas en Telecinco y el reality "Campamento de verano".

Prat regresó a Cuatro para presentar "Cuatro al día", pero eventualmente volvió a Telecinco, donde ha presentado "¡Viva la fiesta!" y "Ya es mediodía". Actualmente, está al frente de "Vamos a ver".