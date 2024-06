Sofía Cristo, al límite por estas palabras de su hermano: "Tengo miedo a mi reacción"

Supervivientes encara su recta final. Con las semanas contadas para descubrir quién será el ganador de esta edición, aún parece que hay cuentas por saldar. Por ejemplo, las que todavía tiene pendiente Ángel Cristo, quien mantiene frentes abiertos tanto con sus compañeros de concurso como con algunos de sus familiares.

La guerra abierta que mantiene con su madre, Bárbara Rey, sigue alimentando capítulos cada semana aunque tampoco se queda atrás la tensió que mantiene con su hermana, Sofía Cristo, que se ha posicionado del lado de la vedette y que ahora, ha sido señalada por el exsuperviviente al mostrar su preocupación por una posible recaída de la DJ en el consumo de sustancias. Una lucha que mantiene desde hace años.

Ahora, la hermana pequeña del exsuperviviente ha reaparecido y cuando la prensa le ha preguntado por la relación con el polémico concursante, la DJ ha confesado el mal trago que tanto ella como su madre están viviendo.

Sofia, al límite

"Llevo ocho meses complicados" ha comenzado diciendo Sofía Cristo esta mañana en el plató de 'Espejo Público' cuando le preguntaban por la difícil situación en la que se encuentra tras las declaraciones y acusaciones de su hermano Ángel.

La dj ha asegurado que no iba a hablar de él, pero sí de ella. "No me atrevería decir que él intenta que yo tenga una recaída, pero yo tengo una recuperación muy sólida, estoy esforzándome mucho por cuidarme y estoy yendo a un psicólogo y una psiquiatra. Tengo una vida muy estructurada y muy protegida, tengo una red de apoyo que me quiere".

Además, ha explicado que "sigo intentando estar entera, pero hay veces que no lo estoy porque es un ataque emocional muy duro" y ha vuelto a recalcar que tanto "mi madre y yo estamos en tratamiento psicológico".

Sofía ha dejado claro que no quiere ninguna reconciliación con él, de hecho ha asegurado que "si ahora me encuentro con él me cambiaría de acera. Yo no tengo miedo a mi reacción, tengo más miedo a otras cosas".

En cuanto a lo que ha dejado a entrever tanto su hermano como Ana Herminia sobre la forma de saludar que tiene Bárbara Rey, Sofía ha comentado que "no sé cuál es su juego al dejar caer lo de los besos en la boca, yo lo estoy dejando todo en manos de mis abogadas. Yo a día de hoy le sigo saludando a mi madre con un pico en la boca porque desde pequeños lo hemos hecho".

Tras estas declaraciones en el plató de Antena Tres, la hija de la vedette abandonaba las instalaciones cabizbaja y asegurando dejando claro ante las cámaras cuál es su papel en todo esto: "Os agradezco mucho pero ya sabéis lo que pienso y lo que hay".