Última hora sobre el estado de salud del torero Curro Romero tras ser operado de la cadera: "Toca recuperarse"

Muchas personas están preocupadas por el estado de salud del torero Curro Romero, que fue operado de la cadera a sus 90 años tras sufrir un accidente doméstico el pasado fin de mayo. Finalmente, conocemos la última hora sobre su estado de salud: "Toca recuperarse".

Todo ocurrió el pasado 24 de mayo tras una caída del diestro en su casa que le produjo una fractura de la cadera y la cabeza del fémur. Sin embargo, el torero no le dio importancia y tardó varios días en acudir al hospital, siendo finalmente operado de la cadera.

Finalmente, el torero ha obtenido el alta médica, aunque ha sido un poco más tarde de lo normal en este tipo de intervenciones, ya que en el hospital sufrió una neumonía nosocomial, según informa Libertad Digital.

Francisco Romero López, más conocido como "Curro" Romero o "El Faraón de Camas" (Camas, Sevilla, 1 de diciembre de 1933), es un reconocido torero español. Inició su carrera profesional en el barrio de La Pañoleta, en Camas, el 22 de agosto de 1954, compartiendo cartel con Limeño.

Debutó con caballos el 8 de septiembre de 1954 en Utrera, junto a Juan Gálvez y Francisco Corpas, lidiando novillos de Ruperto de los Reyes. Hizo su primera aparición en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid el 18 de julio de 1957, lidiando toros de Alipio Pérez-Tabernero, acompañado por Adolfo Aparicio y Vázquez II.

Recibió la alternativa de manos de Gregorio Sánchez en la plaza de toros de Valencia, el 18 de marzo de 1959, con Jaime Ostos como testigo y el toro "Vito" del Conde de la Corte. Aquel día no tuvo éxito y recibió un aviso. Confirmó su alternativa en Las Ventas el 19 de mayo de 1959, con Pepe Luis Vázquez y Manolo Vázquez, lidiando el toro "Lunito" de Eusebia Galache, aunque la corrida se suspendió por la lluvia en el tercer toro.

Romero salió por la Puerta del Príncipe de la Maestranza de Sevilla en cuatro ocasiones: el 19 de mayo de 1966, el 13 de junio de 1968, el 29 de mayo de 1972 y el 19 de abril de 1980. Una de sus actuaciones más memorables ocurrió en Sevilla el 19 de mayo de 1966, cuando cortó ocho orejas a seis toros, siendo el torero que más orejas ha cortado en una tarde en la Maestranza.

En Las Ventas, salió siete veces por la Puerta Grande: el 24 de mayo de 1973 (cortó dos orejas pero renunció a salir en hombros); el 24 de mayo de 1965 (1 oreja); el 26 de mayo de 1967 (2 orejas); el 22 de septiembre de 1959 (1 oreja); el 4 de julio de 1963 (2 orejas); el 7 de julio de 1966 (2 orejas) y el 28 de mayo de 1966 (2 orejas). Ha concedido treinta y cinco alternativas y tiene un monumento en Sevilla, cerca de La Maestranza. En febrero de 2020, fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía.

Con cerca de 900 corridas en su carrera, se despidió de los ruedos en un festival en La Algaba (Sevilla), el 22 de octubre de 2000, donde cortó dos orejas. No obstante, su última corrida con traje de luces fue en Murcia, el 10 de septiembre de 2000, junto a Julián López El Juli y Pepín Jiménez, lidiando toros de Luis Algarra.

La carrera de Curro Romero se destacó por su longevidad, alternando entre tardes épicas y grandes fracasos, dividiendo a la afición entre "curristas" y "anticurristas". Se retiró a los 66 años, después de cuarenta y dos años de actividad profesional. Es un ferviente seguidor del Real Betis Balompié y fue amigo cercano del cantaor Camarón de la Isla.

El 26 de octubre de 1962, se casó con la cantante Concha Márquez Piquer en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid, con quien tuvo dos hijas, Concha y Coral (fallecida en un accidente en EE.UU. en 1986). Se divorció en 1982. El 16 de febrero de 2003, contrajo matrimonio civil con Carmen Tello Barbadillo en Espartinas.

Sentencia

En una sentencia sobre un pleito laboral, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía definió el "currismo" como "un sentimiento altruista en favor del diestro, arraigado y profundo, creador de una ilusión permanente, de una esperanza incondicional y de una forma de entender la vida".

Tras la muerte de su primera esposa, Curro Romero pudo casarse por la iglesia con Carmen Tello el 18 de diciembre de 2022 en la Capilla de la Casa de Pilatos en Sevilla.