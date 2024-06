Emma García, paralizada al inicio de Fiesta: "No venía preparada"

El inicio del programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco ha vivido un hecho insólito. Y es que la presentadora se ha quedado paralizada nada más comenzar el programa: "No venía preparada".

Nada le hacía pensar a Emma García lo que iba a acabar ocurriendo, la presentadora estaba leyendo en el cue, la pantalla donde le avanzan los contenidos del programa cuando, de repente, se ha quedado en blanco y paralizada, ya que no esperaba leer "¡Qué alegría desearte feliz cumpleaños, Emma".

Una sorpresa que ha dejado fuera de juego a la presentadora quien, tras recibir a sus compañeros en el plató, aseguró que "me he quedado paralizada y emocionada. Venía preparada para aceptar mi añito de más, pero para la sorpresa no tanto".

Emma García se adentra en su papel como presentadora del programa "Fiesta", un formato televisivo diseñado para capturar la esencia de "Sálvame" durante los fines de semana en Telecinco. Este show se emite en el mismo horario los sábados y domingos. Actualmente producido por Unicorn, "Fiesta" nace como el reemplazo de "Viva la Vida", un programa muy similar que ocupaba la misma franja horaria en Telecinco, pero que fue cancelado debido a la caída en su audiencia.

Despedida

La despedida de "Viva la Vida" ocurrió en verano, momento en que la cadena principal de Mediaset concibió un nuevo programa titulado "Ya es Verano". Aunque este nuevo formato incluía elementos de cotilleo, también trataba noticias de actualidad y sucesos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, "Ya es Verano" no logró establecerse y desapareció tras los meses estivales. En este contexto de cambios y ajustes en la programación televisiva, "Fiesta" asumió la misión de captar a la audiencia de fin de semana, tratando de llenar el vacío dejado por su antecesor.