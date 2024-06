Llueven las críticas contra Socialité tras su estreno en Telecinco: "Carca, conservador, cutre"

Parece que el nuevo Socialité no ha gustado demasiado, al menos por los comentarios publicados este sábado en X (la antigua Twitter) donde le han llovido las críticas al programa presentado por María Verdoy que estrenaba plató y estética: "Carca, conservador, cutre".

Y es que el cambio con la anterior estética del programa es notable. Socialité, que desde el mes de enero está en manos de una nueva productora, hasta entonces era de la Fábrica de la Tele (ahora Fabricantes Studio), heredó toda la imagen de la anterior productora, de hecho hasta la semana pasada se seguía haciendo en las instalaciones de Fabricantes Studio.

Sin embargo, la nueva productora ya tenía decidido que quería un cambio para este programa de corazón que se emite los fines de semana. Y así ha sido, una estética que no ha gustado nada a los usuarios de Twitter. "Ni un sólo cambio me gusta, es que se ha pasado de un programa del 2024 al 2004", asegura un usuario de X; mientras que otro escribía: "Telecinco volviendo al año 2000 con esta cabecera y este comienzo de programa". Y esas no eran las únicas críticas.

"Socialité" es uno de los programas más comentados en el ámbito de la prensa rosa en la actualidad. Conducido en algunas ocasiones por Nuria Marín y en otras por su amiga y colega María Patiño, este formato ha logrado consolidarse en las mañanas del fin de semana. Producido por La Fábrica de la Tele, la misma empresa detrás de programas como "Sálvame", "Socialité" se emite todos los sábados y domingos a la hora del almuerzo en Telecinco. Después de la ruptura con La Fábrica de la Tele, María Verdoy es la presentadora actual del programa.

Gracias a "Socialité", la principal cadena de Mediaset España ha llenado el último espacio de su programación que carecía de un formato en vivo dedicado a la información del mundo del corazón. Según muchos profesionales del sector, la juventud de los reporteros, su entusiasmo y el talentoso equipo que conforma el programa han logrado que se generen noticias que luego son comentadas durante toda la semana en otros programas de la cadena.

Controversia

Sin embargo, "Socialité", a pesar de sus altos índices de audiencia, también ha sido objeto de controversia. Las críticas hacia los personajes del corazón, a veces percibidas como injustificadas, y los cebos exagerados con los que promocionan sus informaciones, han generado opiniones divididas entre los espectadores.