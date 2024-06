La madre de Moisés rompe su silencio tras perder casi dos millones en Pasapalabra y envía un sonado zasca: "Óscar ya había ganado un bote"

Óscar Díaz ha conseguido hacer historia en Pasapalabra al completar El Rosco y llevarse un bote de 1.816.000 euros. El madrileño sucede a Rafa Castaño en este hito, un año y dos meses después de que lo lograra el sevillano, y se suma a un selecto club en el que también están Pablo Díaz y Sofía Álvarez. Es el cuarto en firmar la gesta en la actual etapa del concurso.

El concursante se ha convertido en campeón después de 157 programas en Pasapalabra. A su lado, Moisés ha vivido el momento compartiendo su emoción, felicitándole y dándole un conmovedor abrazo.

Juntos se han convertido en la pareja más longeva tras la forma por Rafa y Orestes Barbero. El riojano también abandona el programa, después de 245 programas y con un premio acumulado de 162.000 euros.

El mensaje de Moisés

Tras ganar, el madrileño destaca que ha podido darle muchos abrazos en los que el riojano le ha transportado calor y compañerismo, haciendo muy fácil concursar con él. “No sé si te he confortado lo suficiente”, le dice Óscar, que tampoco sabe si tiene que hacerlo.

El día que se emitió el programa en el que Óscar ganaba el bote los dos concursantes fueron entrevistados en El Hormiguero. Pablo Motos quería saber cómo vivían esa experiencia. Moisés revelaba la "ley de la cucaracha": "Si ves una en casa, va a haber más". Extrapolado, cree que si sale una pregunta de un tema, saldrán más sobre esa temática. Además, contaba la anécdota que le ocurrió en el campo del Alfaro, viendo un partido de fútbol. Había un jugador "alto, flaco y malo, lo cambiaron y se encaró con la grada", ha recordado. Él le gritó: "¡Galabardo!". Toda la gente se giró hacia él preguntándose lo que le había llamado. "Desde entonces, esa palabra es de uso habitual", decía entre risas.

El riojano recuerda en una entrevista concedida a TVR Rioja Televisión que, tras la emisión del programa, "regresaba al hotel solo y se emitía el programa en el que perdía". Pero, "me vino bien soltar toda la adrenalina que tenía y dormí bien y a volver a Alfaro a la vida real que tengo", cuenta. "Me encontré mucho cariño de la gente, y me decía que yo había sido su ganador", cuenta. Además, asegura que ha recibido muchos "mensajes de apoyo. Si hubiese ganado igual, no creo que tanta gente me habría felicitado".

Tras su salida del programa, Moisés fue entrevistado en 'Espejo Público'. El magacín matinal de Antena 3 conocía cómo se encuentra el concursante tras conocerse el desenlace de su duelo junto a Óscar. "Están siendo unos días emocionantes, estaba más tranquilo cuando estaba concursando que ahora", aseguraba el joven.

En el momento de conocer la noticia, la madre de Moisés confesó haberse quedado paralizada por el enorme esfuerzo que había puesto su hijo en el concurso. "Óscar ya había ganado un bote, es su segundo y este habría sido el primero de mi hijo", lamenta la familiar de Moisés.