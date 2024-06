Bárbara Rey contesta a los últimos ataques de Ángel Cristo con una contundente advertencia: "Apología de un maltratador"

Bárbara Rey ha vuelto ser pasto de las críticas por parte de su hijo, Ángel Cristo. Desde que el exconcursante de Supervivientes le declarase la guerra a su madre y a su hermana, Sofía Cristo, la tensión familiar ha ido en aumento.

Nada más aterrizar en España, el hijo del famoso domador pasaba por el plató de De viernes para reavivar la polémica y arremeter de nuevo junto a su mujer Ana Herminia contra su madre y la DJ.

Unos ataques que han encontrado respuesta por parte de la vedette, que ha contado cómo se encunetran tanto ella como su hija Sofía.

"Apología de un maltratador"

‘Vamos a ver’ muestra la primera reacción de Bárbara Rey tras la nueva entrevista de Ángel Cristio Jr en ¡De Viernes!, donde responde a las declaraciones que han dado estas últimas semanas su madre y a Sofía Cristo y acusa a la exvedette de “racista”

La prensa se dirige hacia Bárbara dentro de un parking para preguntarle sobre la acusación de su hijo, a lo que la artista responde: “Estoy bien, Sofía también y estamos bien gracias a Dios”, manteniéndose esquiva con los medios y sin querer responder a la pregunta.

Uno de los motivos por los que madre e hijo se han distanciado aún más no es otro que la característica cinta roja que el concursante ha llevado en la cabeza durante semanas en su aventura de 'Supervivientes'. Para Bárbara, esa cinta roja era una especie de homenaje a Ángel Cristo padre, lo que ella misma llamó como "apología de un maltratador". Ángel se ha explicado y ha respondido a su madre:

"La cinta roja no tiene sentido que la compare con el maltrato y con mi padre, precisamente en Honduras lo que he hecho es terminar de perdonarle y quedarme con lo bueno de él, no tiene ningún sentido que mi madre lo relacione con algo así. Yo siempre he dicho lo que mi padre ha hecho mal, pero también he dicho lo que ha hecho bien, y eso es algo que me molesta de mi madre y de mi hermana, que solo hablan de lo que él ha hecho mal".

Para Ángel Cristo Junior no existe posibilidad alguna de reconciliación con su madre porque, en sus propias palabras, no hay nada bueno en estar cerca de ella:

"La relación con mi madre está rota para siempre, yo no le deseo nada malo, pero el cordón umbilical está roto para siempre. Tanto mi madre como mi hermana se han dedicado a atacar a Ana precisamente cuando yo estaba lejos. En la isla no pensé en mi madre para nada, si tuviera que quedarme con algo bueno de ella me quedaría con que me enseñó a nadar, como ella ha contado, me tiraba al agua y a nadar, no quedaba otra".