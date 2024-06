Fani Carbajo sorprende con su adopción meses antes de dar a luz: "¡Estás loca! A lo mejor ahora no es el momento, deberías esperar un poco’”

Hace apenas unas semanas Fani Carbajal mostraba a sus seguidores muy emocionada la habitación que ha decorado y preparado con mucho mimo y todo lujo de detalles para su hija, Victoria. Y es que desde que el pasado mes de enero, la ex participante de ‘La isla de las tentaciones 1’ anunciara que estaba embarazada, no ha podido ocultar su alegría y felicidad. Sus ganas de conocer a su segunda hija, la primera en común con su actual pareja, Fran Benito, que se espera que nazca a finales de verano, crecen cada día. Sin embargo, su preocupación también.

Y es que Fani y Fran acaban de tomar una decisión muy importante que podría darle un giro de 180º a su vida. La misma influencer aseguraba en su canal de Mtmad que lo que están viviendo es una locura en todos los sentidos. Así, al igual que mucha felicidad, a la pareja estas circunstancias también le generan algo de “miedo” y “preocupación”. “Estoy super contenta y super feliz porque os tengo que dar una noticia que sé que me vais a decir ‘buah Fani ¿dónde te has metido? ¡Estás loca! A lo mejor ahora no es el momento, deberías esperar un poco’”, comenzaba contando a sus seguidores la ex superviviente. Porque Fani hablaba con conocimiento de causa. De hecho, confesaba que justo esas fueron las palabras que le dedicaron su tía Maite y su suegra al enterarse del asunto. No obstante, como ella misma explica, era algo que más tarde o más temprano iban a realizar. “Realmente es una decisión mía y de Fran que llevamos tiempo pensando, que queremos, y que hemos decidido ya por fin”, añadía la colaboradora de televisión antes de soltar la bomba.

“¡Por fin puedo decir que hemos ampliado la familia!”, anunciaba pletórica Fani Carbajo. “Os quiero presentar a una cosita, un nuevo miembro. ¡Quiero llorar cada vez que le veo, es que por favor!…”, decía muy sonriente justo antes de enseñar a cámara al nuevo integrante de la familia Benito-Carbajo: un cachorro. “Este es Odi, tiene 3 mesecitos nada más. Acaba de llegar a la familia y va a vivir con Horus, Isis, Anubis, con su futura hermanita Victoria y con Emilio”, expresaba la influencer sin ocultar, eso sí, su preocupación por la convivencia entre los tres gatos y el perro. “Veremos a ver que tal ahora los gatos, me da un poco de miedo”, se sinceraba Fani.

Tres gatos, una bebé en camino y un perro

Aún así, pese a los nervios por la presentación entre sus mascotas y a la relación entre ellos, Odi ha ganado por completo el corazón de Fani. “Es precioso y no ladra”, apuntaba la ex participante de ‘La isla de las tentaciones 1’. “Ya hemos ido al veterinario y ya tiene su chip. Ahora, le tenemos que empadronar aquí en nuestra calle. Se está adaptando muy bien a nosotros. Estoy muy feliz. ¿Qué os voy a decir? Ya sabéis que me encantan los animales, que les tengo como reyes. Adoro a mis animales y a todos los animales del mundo habidos y por haber”, relataba a sus seguidores para volver a recalcar esa dualidad de emociones que siente. Alegría por un lado, y algo de preocupación por otro. “Estoy muy feliz. Sé que es una locura porque lo es, porque viene una bebé y tenemos tres gatos y ahora el perrito”, sentenciaba.