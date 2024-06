Laura Escanes se lanza una vez más con la maternidad: "Lo único que pienso..."

Laura Escane sparece que vuelve a tener el corazón contento. Tras su guerra abierta con su última pareja, Álvaro de Luna, en la que ambos acabaron dedicándose todo tipo de indirectas en redes sociales. De hecho, el cantante fue un paso más allá, dedicando a la influencer toda una trilogía de canciones hablando de su sonada ruptura.

Sin embargo, todo parece haber quedado atrás y, mientras el cantante ha vuelto con su exnovia, la exmujer de Risto Mejide ha optado por conocer a gente nueva y darse una nueva oportunidad.

Al parecer, según cuentan desde Mamarazzis, la influencer podría estar ilusionada con un compañero de trabajo, concretamente un cámara que trabaja en el programa que ella presenta, La travessa, en la TVE3.

Por ahora, todo son rumores y no hay confirmación ni desmentido por ninguna de las partes. Habrá que esperar para ver si la influencer se lanza a dar el paso y poner nombre a su posible nueva ilusión?

Pero, no todo son nuevas ilusiones en la vida de la influencer. La joven también etsá vivendo al máximo su maternidad. Roma, fruto de su matrimonio con Risto Mejide, es la primera y única hija de la modelo, que ahora, ha querido compartir con sus seguidores un tierno momento en la vida de la pequeña: la caída de los dientes de leche, o lo que es lo mismo, la visita del ratoncito Pérez.

Nueva etapa

Laura Escanes está entrando en una nueva etapa como madre y ha aprovechado sus redes sociales para hablar sobre el cambio que está atravesando su hija Roma. La pequeña tiene cuatro años y se encuentra en una fase de crecimiento y cambios, una etapa que para la influencer está siendo un poco complicada. Además, reconoce que hay una "infinidad de cosas que no domina".

En su última story de Instagram ha hablado del cambio que ha dado su hija Roma, a la pequeña se le ha caído su primer diente y el Ratoncito Pérez ya le ha hecho su primera visita. Una edad un tanto prematura, ya que, por lo general, los niños experimentan estos cambios a los seis años.

Maternidad Laura Escanes / LNE

"A todos los que me preguntáis y me decís que es muy pronto, os contesto que lo que aprendí y he aprendido siendo madre es que no hay pronto ni tarde. Los niños tienen su ritmo y sus tiempos. Supongo que en este caso tiene que ver con lo rápido que le salieron y una infinidad de cosas que no domino", ha explicado la modelo.

"Lo único en lo que pienso al ver ese dientecillo es: ya es mayor", ha confesado Escanes. Después, ha compartido un vídeo de Roma leyendo muy emocionada la carta que le han dejado el Ratoncito Pérez y el hada de los dientes.