Lydia Lozano hace saltar todas las alarmas con su paso por quirófano y se rompe al hablar de su salud: "No puedo más"

Sálvame desaparecía el año pasado después de más de una década en antena. Telecinco renunciaba a su programa estrella y dejaba a sus fervientes espectadores sin alternativa en su franja de las tardes. Una especie de orfandad que hace dos semanas, trataba de rellenar ese vacío recuperando a parte del elenco del programa en la plataforma Quickie.

Allí se estrenaba "Ni que fuéramos...", una especie de Sálvame de bajo presupuesto en el que participaban algunos de los rostros icónicos del programa.

Sin embargo, tras dos semanas emitiendo via streaming, los productores de Fabricantes TV han decidido dar el salto a la pequeña pantalla y volver a probar suerte con el formato que les hizo famosos esta vez en TEN.

Además del regreso del mítico programa a la pequeña pantalla, otro de los capítulos que ha vuelto a dejar el programa presentado por María Patiño es el accidente que ha sufrido Lydia Lozano en plena emisión, cuando discutía acaloradamente sobre Ángel Cristo y todas las polémicas que envuelven al exconcursante de Supervivientes.

Sin embargo, se trata de un episodio anecdótico comparado con el verdadero problema de la colaboradora. Los dolores lumbares parecen estar volviéndo a ser un problema para la periodista, que ha anunciado un nuevo paso por quirófano que ha interrumpido su agenda de proyectos de la mano del regreso de Sálvame a la televisión.

"No puedo más"

Lydia Lozano sufre de fuertes dolores de espalda que la obligaron a pasar de nuevo por el quirófano. Aunque ahora la colaboradora tiene mucho trabajo tras su regreso a televisión con ‘Ni que fuéramos’, su estado de salud no le permite seguir con su agenda como a ella le gustaría.

No es la primera vez que Lozano tiene que lidiar con este dolor. En ‘Baila como puedas’ sufrió un percance que la obligó a dejar temporalmente el programa y fue sustituida por Sofía Cristo. Esta vez Lydia ha tenido que someterse a una nueva intervención para tratar su afección lumbar.

Durante la emisión del programa Lydia Lozano les comentó a sus compañeros: “no puedo hacer pis”. Estos le preguntaron el por qué y ella dijo: “llevo lo de la espalda. Me he puesto pantalón y es muy complicado ponerse esto", refiriéndose a la faja que debe usar para su dolor de espalda.

La periodista de 63 años también confesó que padece un dolor intenso debido a una vértebra rota y que los médicos aún están buscando la causa. "Tengo un dolor lumbar por haber tenido la vértebra rota y no me descubren qué me pasa".

Lydia Lozano sigue haciéndose pruebas médicas en busca de un diagnóstico y una solución a sus problemas. "El lunes me hacen un TAC. No puedo más" confesó Lozano con una voz rota y cansada.