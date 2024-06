Alejandro Albalá manda un mensaje muy revelador a Sofía Suescun antes de entrar en Supervivientes: "Estaba perdido".

Hace pocas semanas, Alejandro Albalá salía de nuevo ante los focos después de años desaparecidos. Lo hacía para contar cómo le está yendo la vida ahora, dedicada a sus seres queridos y al estanco que regenta desde hace unos años. En los últimos días, también ha sido noticia de forma involuntaria, debido a unas sorprendentes declaraciones de Sofía Suescun sobre cuando estuvo en Honduras participando en Supervivientes.

Por aquel entonces, Alejandro y Sofía eran novios, llevaban cerca de un año y estaban muy unidos. Sin embargo, el paso de la navarra por Supervivientes rompió todo, haciendo que la pareja se separase poco tiempo después. Ahora, años después, con el anuncio de la participación de Sofía en Supervivientes 'All Stars', se ha confirmado un rumor de la edición de 2018. En esa edición, la hija de Maite Galdeano fue la ganadora, mientras que un desconocido, en aquel momento, Logan Sampedro quedaba segundo.

Para el gran concurso que está preparando Telecinco ambos van a regresar a Cayos Cochinos y es por eso que la Suescun desveló un gran secreto. Y es que ella y Logan se dieron un beso en el concurso, algo que ha sido secreto hasta estos días.

Ante esta revelación, Albalá ha confesado lo que piensa a María Verdoy, explicando como se sintió ante estas confesiones. "A Isa, al menos, le guardo cariño, pero a Sofía no, nada, es como si no hubiese existido en mi vida... Es como raro, juro por Dios que no le guardo resquemor, pero es que con Isa compartí casi cinco años y con Sofía solo fue uno. Yo también era muy joven, estaba perdido, no sabía muy bien... Es una persona a la que siento que casi no conozco".

Sobre el supuesto beso, Albalá confirma que en la separación con la navarra hubo una infidelidad, pero no derivada del beso con Logan. "No sé si eso fue verdad o fue mentira, no sé por qué me pasa esto con ella, pero es que no me produce nada", expresó, no queriendo darle importancia a Sofía Suescun.

Los negocios de Alejandro Albalá fuera de la televisión

Una vez abandonado el mundo del corazón, Albalá no se desprendió del todo de la televisión. Encontró trabajo como jefe de producción de 'El Pueblo más Bonito de Castilla-La Mancha', un programa de la televisión de Castilla-La Mancha. Sin embargo, tampoco acabó por decantarse por ese mundo y decidió abandonarlo por completo.

Su vida fue a parar a Carabanchel, un barrio del sur de Madrid, donde ha levantado un estanco. "Monté un estanco porque me apetecía. Tenía dinero ahorrado y lo quise invertir con cabeza", señalaba en 2022 en un 'Sálvame Deluxe'. Un empleo de toda la vida, pero que le reporta unos ingresos más que suculentos. "Bastante más de 3.000 euros al mes".