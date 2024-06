Carmen Borrego sorprende al desvelar la última polémica de Ángel Cristo: "Me parece una fantasía"

La crisis entre José María Almoguera y su madre Carmen Borrego, continúa abierta. Desde que saliera a la luz la incendiaria exclusiva que el hijo de la colaboradora de televisión concedió junto a su mujer en Semana, las cosas no han vuelto a ser iguales en el clan Campos.

Sin embargo, no solo el distanciamiento de madre e hijo está marcando la actualidad de las hijas de María Teresa Campos, el divorcio que planteaba la pareja, también vuelve a ser noticia al no producirse e incluso, estar a punto de abrazar una reconciliación más que un fin definitivo.

Sin embargo, con este frente aún abierto, la colaboradora ha preferido centrarse en la nueva polémica que salpica a Ángel Cristo, uno de sus archienemigos en Supervivientes y que sigue protagonizando más de una polémica en su regreso a España.

La hija de María Teresa Campos no ha tardado en desvelar la última treta del hijo de Bárbara Rey y que le salpica de lleno a ella.

Polémica

Así es la vida' comenzaba la tarde anunciando que hay alguien que se ha aprovechado en cierta forma de Carmen Borrego, una persona muy famosa que le habría utilizado en su propio beneficio y la colaboradora de ‘Así es la vida’ confesaba que estaba “muy sorprendida” con lo que le ha pasado.

Y es que, aunque luce un moreno estupendo tras su regreso de Honduras como concursante de 'Supervivientes', Carmen acude periódicamente a darse rayos para mantener su bronceado, pero le ha ocurrido algo inesperado.

“Yo esta mañana he ido al sitio que habitualmente voy, me tratan fenomenal, pero pago religiosamente, no tengo trato de favor”, aseguraba Carmen y narraba que la chica que le atiende le ha dicho que a su centro ha acudido alguien muy conocido en nombre de la colaboradora: “Les han dicho que venía de mi parte y que quería que le hiciera el mismo precio que a mí a su mujer y a él”.

Carmen no tenía ni idea de quién podía tratarse y su sorpresa era mayúscula cuando le revelaban que se trataba de Ángel Cristo y su mujer, Ana Herminia. Carmen no sabe si ha podido comentar algo con ella, pero sí tiene claro que no le ha dicho nada a él y dejaba claro: “No tengo ningún contacto ni quiero tenerlo”.

Alejandra Rubio, sobrina de Carmen, no salía de su asombro: “Quiero creerme esto porque me parece una fantasía”.

Carmen Borrego se derrumba hablando de su hijo

Poco después, la colaboradora de 'Así es la vida' no podía evitar emocionarse y es que estaba en un día muy especial. Era el cumpleaños de su hijo, José María Almoguera, y no podía evitar las lágrimas dado el conflicto que actualmente les separa.

“Yo creo que tarde o temprano se darán cuenta, pero, de cualquier manera, nunca voy a ir en contra de ellos, jamás, voy a hacer lo que debo hacer como madre, lo que he hecho toda mi vida y, por supuesto, que lo voy a seguir haciendo”, decía la colaboradora.