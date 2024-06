El contundente mensaje de Jorge Javier sobre la situación de Telecinco: "No me pertenece el éxito de un programa".

Los años pasan y las cosas siguen igual. Podría ser un resumen sobre Telecinco y es que la cadena, pese a los cambios que ha experimentado en los últimos años, ha vuelto a lo que siempre ha funcionado. Ahora mismo, la cadena es líder por las noches con Supervivientes, un clásico que no falla. Para este año, preparan además una edición especial con ilustres concursantes del pasado.

Por otro lado, han retomado el segundo gran formato de la cadena: Gran Hermano. Después de los escándalos de años atrás y de tener la edición anónima parada, la cadena anunció hace pocas semanas el relanzamiento del reality y ya se encuentra en producción. Por último, algo muy importante para las cadenas es contar con figuras televisivas, personajes que te aseguren la audiencia por encima del formato.

Telecinco ha querido hacer una apuesta de cara a la temporada que viene con el fichaje de Carlos Latre. Sin embargo, para el presente más inmediato y el futuro, sigue apostando por el presentador más característico de la cadena. Jorge Javier Vázquez sigue en la cresta de la ola, siendo el conductor de Supervivientes. Además, también será el encargado de dirigir la edición 'All Stars', Gran Hermano y un nuevo programa: 'El diario de Jorge'.

Envuelto en todas estas aventuras, el catalán ha querido hacer varias reflexiones sobre cómo está afrontando todo Telecinco y cómo se ve personalmente y laboralmente. "Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo. En esa época en que las cabeceras de cartel están descansando, llegamos nosotros con la ilusión de que El diario de Jorge rellene muchísimas horas de televisión", confesó.

Sobre el nuevo programa, que se estrenará en verano, tiene claras las cosas y confía en el equipo al 100%. "A estas alturas de mi carrera detecto cuando un equipo sabe lo que quiere hacer y cómo llevarlo a cabo. Ellos lo tienen claro y yo también. Otra cosa distinta es de qué manera acepté la audiencia la propuesta, pero para eso no existen recetas".

Por último, ha querido hablar sobre su plan de futuro y cómo está afrontando todas estas cosas. "Si hay un momento en el que estoy disfrutando de mi profesión es este. Ya no vivo con la frustrante sensación de tener que demostrar algo. Lo que ves es el resultado de muchísimos años de dedicación y esfuerzo. La suma de bastantes aciertos y de errores clamorosos. La mezcla de algunas inseguridades y una firme convicción: que no me pertenece el éxito de un programa ni eso que conocemos como fracaso".