El drama económico de Terelu Campos tras perder 50.000 euros: "Ni su hermana, ni su hija"

Que Terelu Campos no está atravesando por un buen momento no es un secreto para nadie. Y es que la hermana de Carmen Borrego se encuentra inmersa en una racha complicada. Se le acumulan los disgustos. Disputas familiares que involucran su sobrino, otras que tienen como protagonistas a su hija Alejandro Rubio y a su yerno Carlo Costanzia, problemas de salud que la han dejado sin voz durante días, inestabilidad laboral así como enfrentamientos con sus antiguos compañeros de Sálvame y amigos como María Patiño, Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Belén Esteban, entre otros, son algunos de los frentes abiertos de la colaboradora de ‘Mañaneros’.

La lista es larga. Y lejos de reducirse, parece que se amplía. El programa ‘Ni que fuéramos Shhh’ ha sacado a luz un nuevo contratiempo para Terelu. Uno que la tiene en la cuerda floja, según asegura Kiko Hernández, responsable de desvelar una noticia que ha impactado a sus compañeros de plató. “Yo sé que Terelu está pasando por un mal momento”, empezaba relatando el colaborador justo antes de soltar la bomba: “Uno de los malos momentos por lo que está pasando Terelu Campos es que no le devuelven un dinero que prestó”, explicaba Kiko abriendo un sinfín de preguntas entre los presentes que querían saber el qué, el cómo, el cuándo, el por qué y, sobre todo, el quién.

“Terelu en un momento dado, hace como 2 o 3 años, deja un dinero muy importante, 50.000 euros”, detallaba el colaborador madrileño. “La idea era montar una cosa. Esa cosa no se monta y a quien le deja ese dinero no se lo devuelve”, explicaba Kiko Hernández que, pese a las inquinas de María Patiño, Belén Esteban, Víctor Sandoval y compañía no revelaba la identidad de esta persona. “Leo hasta donde puedo leer, que es que deja un dinero para hacer una cosa y ese dinero a día de hoy no lo ha visto. Si dejas una cantidad tan fuerte de dinero y no la puedes recuperar resulta complicado”, terminaba mostrando empatía el ex concursante de Gran Hermano hacia Terelu para dar paso a su compañero Kiko Matamoros, que también era conocedor de esta noticia.

Se lo dio a un amigo íntimo

“Efectivamente, no puede recuperarlo ni denunciarlo”, empezaba diciendo el ex marido de Makoke confirmando la versión de Hernández y añadiendo descartes a la identidad del estafador. “Lo que ha contado Kiko se ajusta bastante a la información que manejo desde hace mucho tiempo. Ni se trata de nadie de su familia, ni su hermana, ni su hija, ni Gustavo, ni absolutamente nadie. Lo quiero aclarar. Sé perfectamente de quién está hablando Kiko y desde luego yo no voy a entrar en más. Antes me tienen que matar que dar un nombre”, aseveraba Matamoros apuntillado que este problema económico se debe a una inversión que salió mal.

“A veces la avaricia rompe el saco. Las inversiones hay que hacerlas con una garantía. Vas a un notario, firmas un préstamo con unos intereses, con unos plazos de devolución, con unas condiciones, con unas penalizaciones… En este caso no hay nada. No hay ni un documento que lo pueda justificar”, explicaba el padre de Laura Matamoros justo antes de que Kiko Hernández rematara la noticia dándole un carácter aún más dramático. “¿Por qué da 50.000 euros si no es a la familia, si no es al chofer si no es alguien de su confianza? Porque sí era de su confianza, porque esta persona presuntamente había tenido una relación sentimental con ella”, sentenciaba así el colaborador.