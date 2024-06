El exnovio de Isa Pantoja vuelve a la televisión con un contundente mensaje: "Como si no hubiese existido en mi vida"

Isa Pantoja no parece pasar por un buen momento, al menos en lo que a salud se refiere. La hija de Isabel Pantoja ha confesado a sus seguidores que unos duros ataques de asma la están llevando al límite. Tanto es así, que la joven no ha podido evitar romperse y llorar abiertamente en sus redes sociales.

La preocupación de la influencer es tal, que ha acabado acudiendo a urgencias en busca de una solución a su mal. Sin embargo, por el momento la mujer de Asraf Beno palia sus crisis marcadas por la falta de aire como puede.

Además de por motivos de salud, la hermana de Kiko Rivera vuelve a la palestra por uno de sus mediáticos exnovios. Concretamente Alejandro Albalá, con el que la joven llegó incluso a sellar su compromiso pasando por el altar.

Atras han quedado ya esos momentos en los que la pareja celebró su amor al calor de Honduras, experiencia que, por lo que confesaba Isa Pantoja, prefiere no recordar.

Por el contrario, nada tiene que ver esta reacción con la de su ex, que ha vuelto a la pequeña pantalla tras años fuera de la televisión para recordar que sigue teniendo cariño por la hija de la tonadillera.

Esperado regreso

En uno de los momentos más complicados de su vida, Isa Pantoja ha recibido un gran apoyo de la persona que jamás hubiera esperado: su exmarido, Alejandro Albalá. Tras años alejado de la televisión, el ahora empresario ha vuelto a la pequeña pantalla y se ha sincerado sobre la relación que mantuvo con la hija de Isabel Pantoja y con Sofía Suescun, que participará en 'Supervivientes: All Stars'. Aunque el exmarido de Isa Pantoja ha asegurado que no tiene contacto con ella, sí que la guarda mucho cariño, algo muy diferente de lo que piensa de la novia de Kiko Jiménez.

"A Isa, al menos, le guardo cariño, pero a Sofía no, nada, es como si no hubiese existido en mi vida... Es como raro, juro por Dios que no le guardo resquemor, pero es que con Isa compartí casi cinco años y con Sofía sólo fue uno. Yo también era muy joven, estaba perdido, no sabía muy bien... Es una persona a la que siento que casi no conozco", confesó Alejandro a María Verdoy en Socialité Club.

Unas declaraciones que llegan justo cuando la colaboradora de 'Vamos a ver' pasa por una situación complicada de salud. Isa confesó, entre lágrimas, que sufría una bronquitis que le había derivado en asma y lo estaba pasando fatal. A eso se suma la nula relación con su madre. Albalá también ha contestado a sus recuerdos de cuando formó parte del clan Pantoja. "Anabel era la que mejor me caía, me alegro por su embarazo, pero no creo que haya sido buscado", ha confesado el empresario, que ha destacado lo buena cocinera que era su exsuegra, Isabel Pantoja. Algo que sabe bien porque pasó mucho tiempo en Cantora. Para él, vivir allí "se llevaba bien, según el momento, lo que pasara en la tele. Cuando estábamos en Cantora estaba todo bien, pero podía haber tensiones y me gustaría volver de visita".