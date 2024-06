Jorge Fernández confiesa el sufrimiento al que se tiene que enfrentar en 'La Ruleta': "Mala solución"

La ruleta de la suerte ha cumplido 18 años en televisión. Eso son muchos días, mucho trabajo en equipo y mucha constancia, entre otras tantas cualidades que han hecho de este programa un formato de éxito. "Prueba de ello son los seguidores fieles a La ruleta que, día tras día, hacéis que seamos líderes de audiencia en la franja horaria que emitimos", expresaba Jorge Fernández para agradecer el apoyo de la audiencia.

En 18 años ha dado mucho tiempo para todo: programas especiales de verano, otros de abuelos y nietos, otros de hermanos, repartir mucho dinero y premios escandalosos, momentos para el recuerdo y algún que otro cambio en la mecánica del programa.

Una de las cosas más destacadas del programa son las anécdotas, se han contado miles. Casi todas las que surgen en La Ruleta de la Suerte salen a raíz de los paneles que van resolviendo los concursantes. Pero sin duda, las que más juego dan son las que surgen a raíz de la música y los paneles musicales.

Así ocurrió en el último programa, cuando después de una de las pruebas musicales, Jorge Fernández contó una de las cosas que más rabia le dan, la gente que solo escucha en bucle una misma canción. "Mala solución tiene esto, porque como te hagas un viaje un poco largo y con la cancioncita de tu pareja chanchán chanchán y que a ti no te guste nada ¿qué haces? Una de dos, o no la pone más y hay bronca o la pone y tú te fastidias y estás todo el viaje con la cancioncita que no te mola nada".

Sin embargo, el propio presentador se tendió la trampa, ya que minutos después confesó que él era ese tipo de persona. "A ver, no exageres, nadie pone una misma canción detrás de otra todo el rato", expresaba extrañada Laura Mouré, una reflexión que fue rebatida por su compañero "Yo sí ¡A mí si me gusta mucho, yo sí, soy yo ese!", aseguraba el presentador.

"Si me gusta mucho la pongo y la pongo y la pongo. Como los niños con las películas que las repiten y las repiten". Con esa argumentación, el presentador terminó por convencer a una Laura Moure que veía como un sufrimiento innecesario hacer eso con la música. "Ah bueno, entonces sí tienes razón ¡qué horror!".