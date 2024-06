María José Suárez aclara en qué punto se encuentra su relación con Álvaro Muñoz Escassi: "Los planes de él no se correspondían con los míos"

Aunque parecía una pareja inquebrantable, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, parecía que se habían dado un descanso. Sin embargo, después de saltar las alarmas, la pareja se embarcó en un crucero donde parecían dar a entender que habían vuelto. Ante las dudas, María José Suárez ha hecho una publicación en sus redes sociales donde aclara en qué punto se encuentra su relación: "Los planes de él no se correspondían con los míos".

En la publicación, donde aparecen María José Suárez y Muñoz Escassi abrazados, la modelo escribe: "las parejas a veces necesitan reajustarse, me preguntábais por aquí que hacía varias semanas que no se nos veía juntos y es que llegó un momento en que los planes de él no se correspondían con los míos. En ese proceso estamos, ojalá podamos compaginarlos porque tengo un hijo de seis años que es mi prioridad y si podemos compaginarlo todo sería perfecto, si no nos veremos cuando podamos sin que eso sea motivo de análisis o crisis, es cuestión de priorizar".

Publicación de María José Suárez. / Instagram de María José Suárez @mariajosesuarezoficial

Las mejores historias no siempre tienen los comienzos más prometedores; y si no, que se lo pregunten a Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Su amor fue un proceso lento, tan lento que les llevó casi veinte años formalizar su relación, incluso con un ultimátum de por medio. La pareja visitó el plató de '¡De viernes!' para compartir algunos detalles inéditos de su vida privada.

Escassi y Suárez comenzaron a salir durante un viaje a República Dominicana hace tres años, pero el jinete reveló que llevaba enamorado de ella dos décadas. "No sé si 20 años o 19, desde que la vi por primera vez", comentó riendo en el plató. A su lado, María José precisó: "De eso hace más de veinte años".

En el programa quisieron saber por qué Escassi no dio el paso en ese entonces, aunque intentos no le faltaron: "Te prometo que yo cada vez que abría un poco la puertecita, ahí estaba yo". Tan enamorado estaba Escassi que, cuando ella vivía en República Dominicana, él hizo varios viajes para visitarla.

Secreto

¿Y cuál fue el secreto del jinete para conquistarla? Escassi no se contuvo en sus explicaciones: "Al principio era como de amigos, una cosa llevó a la otra y al final...". Sin embargo, aunque él siempre lo tuvo claro, María José necesitó darse cuenta de que podía perderlo para decidir apostar por su amor: "Vi unas imágenes de Álvaro con una chica en Madrid y pedí el siguiente billete de amor".