Nuevo e inexplicable giro en la paternidad de Bertín Osborne: Gabriela Guillén no acudirá a la prueba de paternidad tras la confirmación del cantante

A pocos días de someterse en un laboratorio de Madrid a las pruebas de ADN que determinarán si Bertín Osborne es el padre de su hijo, Gabriela Guillén retoma poco a poco su vida social. Este sábado la esteticien ha disfrutado de una cena con amigos en un conocido restaurante de la capital y, más simpática y habladora que nunca ante las cámaras, no solo ha dejado claro que su demanda contra el cantante sigue adelante, sino que también se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que su bebé es rubio y se parece mucho a su famoso papá. ¡No deja lugar a dudas!

"A mí me parece precioso mi hijo, eso es lo que he dicho" ha revelado, resistiéndose a confirmar si es rubito e idéntico a Bertín como se ha dicho en diferentes programas: "Bueno, es precioso. A ver, es que yo no... Todavía cambia mucho, los niños cambian mucho. Es blanquito, eso sí, es blanquito. Es blanquito, pero yo... Es que cambian el pelo, es que cambian mucho, es que al final dices, tiene un color..." ha afirmado, dejando entrever que sí tiene un parecido con el presentador.

Manuel Riu

Aunque por el momento no se han sometido a las pruebas de ADN, Gabriela insiste en que ella tiene claro quién es el padre de su pequeño. "Desde un primer momento yo siempre lo he dicho. Es que se me ha tachado de otra cosa, se me ha tachado de mentirosa y bueno, yo sé quién es el padre de mi hijo, o sea, es que yo siempre lo mantuve y lo voy a mantener siempre. No necesito pruebas, ni justicia, ni nada" afirma rotunda.

Respecto a cuándo se harán las pruebas y cuándo sabremos el resultado, la paraguaya asegura que los medios de comunicación cuentan cosas que hasta ella misma desconoce, aunque no sabe de dónde sacan la información: "La gente habla mucho por hablar. Ni siquiera sé yo, ¿cómo lo va a saber la gente?". "Habrá que vender algo, pero no entiendo cómo se inventan unas cosas que yo no he dicho y es que me asombra muchísimo, porque la verdad es que muchas veces las noticias me las dais vosotros, o sea, yo es que no entiendo" confiesa.

No acudirá a la prueba

Raquel Arias había desvelado en 'Así es la vida' la semana en la que previsiblemente se harían las pruebas de paternidad al hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne. En el programa, José Antonio Avilés revelaba, en exclusiva, la fecha exacta y además apuntaba a que Gabriela Guillén había solicitado un cambio de fecha.

José Antonio Avilés preguntaba directamente a Raquel Arias si la fecha en la que se había citado a Gabriela Guillén era el 19 de junio. Ella aseguraba que sí pero "no tiene por qué ser en esa fecha". Con ello, su compañero explicaba que Gabriela Guillén habría solicitado un cambio de fecha e incluso apuntaba que el motivo del cambio podía deberse a "un evento". Raquel, amiga de Gabriela, saltó indignada ante la acusación: "Sí tiene un evento pero me han invitado a mí y ella viene conmigo. Eso no es impedimento para que se hubiera podido hacer la prueba por la mañana", defendió. En el plató, se especulaba entonces sobre los motivos de Gabriela Guillén para cambiar una cita tan esperada. Avilés apuntaba a que Gabriela "podría querer hacérsela después de Bertín Osborne, que ha sido citado en Sevilla el 20 de junio"; pero Raquel Arias señalaba que tan solo sería un ajuste de agenda. Además, Gabriela Guillén se ponía en contacto con el programa a través de Raquel Arias y negaba que hubiese ningún motivo económico o ningún contrato firmado.