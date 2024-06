La Policía Nacional confirma la alerta: el sms de Correos que vacía tu cuenta bancaria

Seguro que te ha pasado. Has recibido un mensaje en tu teléfono móvil que te avisa de que "tu paquete sigue esperando", pero tú no has comprado nada, ni esperas que te envíen ningún tipo de artículo.

Tal y como la alertan desde la Oficina de Seguridad del Internauta, organismo que depende del Instituto Nacional de Ciberseguridad, se ha detectado una campaña donde los ciberdelincuentes están usando la técnica de smishing, basada en el envío masivo de mensajes de texto, donde se le comunica al usuario que Correos ha tenido problemas con la entrega de un paquete por falta de datos personales, como la dirección de entrega o el pago de tasas de aduanas, por lo que se solicitan datos personales y, posteriormente, también se piden datos bancarios, con el fin de realizar cargos de forma ilegítima en su cuenta bancaria.

Se trata de una campaña de suplantación de Correos a través de la técnica de smishing, la cual consiste en enviar SMS fraudulentos a una gran cantidad de usuarios, haciéndoles creer que para poder recibir un paquete que están esperando, deben facilitar una serie de datos personales y hacer un pago.

A continuación, se muestran una serie de SMS reales que se están recibiendo por parte de los usuarios en esta campaña de suplantación de Correos.

Una vez se accede a la URL que aparece en el SMS, se redirecciona a la víctima a una pantalla, en la cual se indica el estado de la supuesta entrega, y avisa de que para recibir el paquete hay que continuar y actualizar los datos personales. Tras pulsar sobre el botón “Continuar”, aparece una pantalla donde solicitan mediante un formulario una serie de datos personales y la dirección de envío. Al hacer clic sobre “Actualización inmediatamente” redirecciona a la víctima a otra pantalla donde solicita introducir los datos de la tarjeta bancaria para hacer un supuesto pago de 0,27€.

Una vez realizado el supuesto pago, aparecerá otra pantalla donde se solicita introducir un código SMS que debería haber llegado al teléfono móvil que introdujimos anteriormente en el formulario de datos personales. Dicho código es posible que no se reciba nunca.

Pero al introducir una cadena de números cualquiera en el formulario, la página conduce a otra pantalla donde informan que se ha confirmado correctamente el proceso para poder recibir el supuesto paquete. Aunque los ciberdelincuentes ya estarán en posesión de nuestros datos y no recibiremos tal paquete.

Qué hacer si has recibido este mensaje

En el caso de haber recibido el mensaje de texto con características anteriormente mencionadas, pero no has accedido al enlace, te sugerimos que bloquees al remitente, lo marques como spam y lo elimines de tu bandeja de entrada.

Por otro lado, si has accedido al enlace y has introducido tus datos personales y bancarios, te recomendamos que sigas los siguientes pasos:

Recopila y guarda todas las evidencias posibles del fraude, en este caso el smishing, incluyendo los enlaces. Puedes recurrir a testigos online para validar estar pruebas.

para validar estar pruebas. En los próximos meses, te sugerimos que practiques egosurfing para comprobar tu presencia en la Red y garantizar la seguridad de tus datos personales y bancarios.

para comprobar tu presencia en la Red y garantizar la seguridad de tus datos personales y bancarios. Ponte en contacto con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad para obtener asesoramiento e informarnos sobre el fraude. De esta manera, podemos prevenir que otras personas caigan en este fraude. También puedes reportar el fraude a través de nuestro buzón de correo electrónico.

para obtener asesoramiento e informarnos sobre el fraude. De esta manera, podemos prevenir que otras personas caigan en este fraude. También puedes a través de nuestro buzón de correo electrónico. Acude ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y presenta una denuncia con las evidencias que hayas recopilado del fraude.

y presenta una denuncia con las evidencias que hayas recopilado del fraude. Si todavía te surgen dudas sobre la autenticidad de un SMS que has recibido, puedes consultar la sección relacionada con la ciberseguridad en la página web de Correos .

. Recuerda contrastar siempre todas las notificaciones que recibas por SMS u otro medio, mediante una fuente oficial.

Para mantenerte informado sobre estos fraudes y tácticas de ingeniería social, te sugerimos que visites nuestra sección de Ciudadanía, donde te mostramos información relacionada con estas amenazas.