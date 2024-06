Raúl hace historia en Reacción en cadena y se convierte en millonario: "Un triple”

Una tarde más, Raúl ha brillado de forma especial en ‘Reacción en cadena’. Los tres Mozos de Arousa han protagonizado una última cadena sorprendente, pero ha sido una nueva intuición de Raúl la que les ha llevado a la victoria.

Tras una serie de aciertos inesperados y sorprendentes, los Mozos se han quedado completamente cuando se han enfrentado a un último eslabón relacionado con Ajo y que comenzaba por CI y acababa en A. Por muchas vueltas que le han dado, los concursantes gallegos no han visto ninguna palabra clara y han decidido dividir su premio y comprar el eslabón misterioso. Al escucha San Blas, Bruno se ha acordado de un santo al que rezaba su abuela, una garganta y poco más. Los Mozos de Arousa seguían sin opciones y el tiempo estaba llegando al final.

Contra todo pronóstico y con el tiempo a punto de terminarse, Raúl ha dicho que a él le sonaba que San Blas tenía que ver algo con la cigüeña. Borjamina y Bruno no tenían ni idea, pero han decidido apostar por su opción, ya que era la única.

Con muy poca seguridad “igual me estoy tirando un triple”, los Mozos se han puesto en pie para conocer el contenido del sobre y han estallado de alegría al saber que Raúl estaba en lo cierto, que se refería a refrán “Por San Blas la cigüeña verás” y saber que estaban muy cerquita de ganar los dos millones de euros.

Adiós a los fines de semana

Los espectadores ya pueden ir despidiéndose de los Mozos de Arousa; al menos, en horario de fin de semana. Los jóvenes gallegos habían conseguido cosechar tal éxito que Telecinco había apostado por darle dos horar más a la semana y comerse sesenta minutos diarios de 'Fiesta'. Sin embargo, la aventura no ha durado tanto como los espectadores podían esperar y ahora tendrán que conformarse de nuevo con verlos en la pequeña pantalla de lunes a viernes. Bruno, Raúl y Borjamina se ha convertido en tres de los gallegos favoritos de la audiencia. El trío aterrizó en Telecinco en mayo de 2023 para participar en 'Reacción en Cadena' y de momento no ha habido equipo que consiga desbancarles en la 'complicidad ganadora'. Y es que los concursantes no dejan de superar récords y están a punto de conseguir la hazaña de ganar dos millones de euros.

De momento, su bote suma más de 1.900.000 euros en los cuatrocientos programas que han batido recientemente y que le pone las cosas muy difíciles a los siguientes equipos que traten de consagrarse en las tardes del concurso.