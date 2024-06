Adiós a Erundino de El Cazador: se le acaba el tiempo

Orestes se ha convertido en el concursante más longevo de Pasapalabra aterrizó en la televisión pública después de perder el bote contra Rafa y ahora es uno de los miembros de El Cazador. Aún así, es uno de los más queridos de la audiencia dada su cercanía a los concursantes que aterrizan para intentar llevarse el dinero y con los mismos espectadores. En esta ocasión el cazador ha querido darle la enhorabuena al equipo de gallegos que han conseguido vencer a Erundino Alonso en el último segundo. Los concursantes lograron llevárselo gracias a que el cazador se quedó sin tiempo y a solo una pregunta.

La cantidad de dinero que se llevaron no fue precisamente pequeña: "Nuestros gallegos demuestran una vez más la calidad que hay en Galicia y se llevan ¡45.000 euros para la tierriña!". Por su parte, Orestes también ha tenido unas palabras con ellos a través de su cuenta oficial de X (antigua Twitter): "Esto es para sentarse y disfrutar del trabajo bien hecho".

Erundino se quedó sin tiempo y fue en ese momento cuando lo s gallegos pudieron lograr esa formidable cifra.

Un magnífico de Saber y Ganar

Natural de Madrid, Erudino es Ingeniero de montes en Guadalajara y uno de los personajes televisivos más conocido de nuestro país. Su primer éxito lo logró al convertirse en 'Magnifico' de Saber y ganar, el mítico programa de La 2 de RTVE. El madrileño 27 programas y recuerda su paso por concurso de forma amarga: "Tengo un recuerdo ligeramente agridulce de 'Saber y ganar' porque, sinceramente, fui con lo puesto allí. No me preparé nada absolutamente, me lo tomé como un divertimento porque no tenía ni la menor idea de que pudiera acabar dedicándome a esto", decía. Pero su fama creció como la espuma con 'Los lobos’, los grandes campeones que, tras más de dos años y quinientos programas, lograron hacerse con el bote de ‘¡Boom!’ con la friolera cifra de 6,6 millones de euros. Con esta gesta, él y sus compañeros, Valentín Ferrero, Manuel Zapata y Alberto Sanfrutos agrandaron su leyenda y lograron dos hitos que les permitieron entrar en El libro Guinness de los récords: más victorias consecutivas en un programa de televisión y el mayor premio económico ganado en un concurso televisivo.

En la actualidad triunfa como 'cazador', gracias a su carisma y personalidad, pero sobre todo a su capacidad de concentración y su templanza, lo que hacen que sea un rival difícil de batir. “Trato de organizarme ciertas cuestiones, como leer la prensa para estar actualizado de lo que sucede en el mundo o buscarme ciertos temas que de otro modo nunca aprendería”, confirmaba el cazador.