Ana Rosa para TardeAR en directo para expresar su emotivo adiós: "Estoy muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado"

En Telecinco no solo hay cambios inesperados y peleas por la audiencia. Los trabajadores (los que se ven ante las cámaras y los que no) de cada programa que emite la cadena son unos profesionales que llegan a formar parte de grandes familias que se forjan en cada uno de esos espacios.

Los momentos fáciles y difíciles cionviven en un ambiente de gran compañerismo. Y las despedidas, nunca son fáciles. Mientras una reportera de ‘TardeAR' estaba cubriendo una noticia en un municipio de Málaga, Ana Rosa ha querido hablar con ella directamente para despedirse de ella. Lucía Tornero ha decidido cambiar de trabajo y abandonar durante un tiempo las tardes de Telecinco.

La presentadora le ha dicho unas palabras muy cariñosas para despedirse de la periodista: "Yo sé que para ti es muy difícil pararte porque eres un purito nervio. Quiero que sepas que te voy a echar mucho de menos”. La gente del plató ha comenzado a aplaudir el bonito mensaje que le ha enviado a la reportera. Lucía Tornero le ha agradecido el gesto que ha tenido y ha aprovechado para decir sus últimas palabras en el programa: "Yo también. Si me das una oportunidad solo quiero decir tres cositas". La reportera ha comentado que está muy feliz de haber formado parte del equipo de 'TardeAR': "Estoy muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado y por creer en mí. Me siento afortunada, gracias por elegirme".

Tras esto, la periodista ha seguido agradeciendo el trabajo que le han dado en el programa y en la cadena: "Me habéis hecho muy feliz durante este año. Os voy a echar muchísimo de menos". Lucía Tornero ha dejado claro que este programa siempre va a ser su sitio preferido para trabajar: "TardeAR’ siempre va a ser mi casa, siempre os voy a llevar en mi corazón y os deseo muchísimo éxito porque sois el mejor programa de actualidad"

Mientras todo el mundo estaba aplaudiendo, Lucía Tornero ha animado a todos los espectadores a ver el programa: "¡Todo el mundo a ver ‘TardeAR’, compañeros os quiero, gracias por la confianza!” Ana Rosa ha escuchado las emotivas palabras de Lucía y le ha respondido.

La presentadora ha explicado que se alegra por ella porque va a seguir trabajando, pero ha revelado que siente tristeza por despedirse: “Para nosotros el no tener a Lucía es un disgusto muy grande, pero yo me alegro porque ella va a otra cosa que le apetece mucho, va a viajar mucho, va a ver muchos lugares y países, es un sueño que tenía y lo va a poder cumplir".

Cuando la conexión en directo estaba a punto de terminar, Ana Rosa ha aprovechado para bromear con Lucía Tornero: "Yo me alegro por ella, pero cuando te canses de dar vueltas al mundo, esta es tu casa”. La periodista se ha despedido del programa dando las gracias a la presentadora: “¡Volveré! ¡Gracias, Ana Rosa!” Por último, los colaboradores también se han despedido de ella.