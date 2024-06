Desvelan los cuernos de Pantoja y la llamada de teléfono a Ana Rosa: "Presuntamente, se enrolla con una chica"

Tendría que ser uno de los momento más felices de Anabel Pantoja, y sin embargo, desde que el pasado miércoles 4 de junio anunciara que estaba esperando su primer hijo junto a su novio David, la sobrina de la tonadillera no ha ganado para disgustos. Su embarazo está siendo uno de los asuntos del corazón más comentados y no siempre lo es para bien. En solo una semana no solo ha tenido que repetirse la prueba del azúcar por no dar con los resultados esperados, sino que también ha tenido que ver cómo en ciertos programa de televisión se ha puesto en duda sus futuras capacidades como madre o como, hoy mismo es el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’, han desenterrado los rumores de una supuesta infidelidad de su pareja.

Y es que si bien es cierto que esta noticia de la presunta deslealtad se comentó de pasada en algunos medios de comunicación en mayo, la información desapareció de los focos rápidamente a pesar de que, según aseguraba Lydia Lozano, era fiable. “Cuando se da esta noticia, se paraliza y, claro, seguimos con el run run. Como seguimos teniendo amigos que trabajan en la cadena de enfrente he levantado el teléfono y la persona a la que he llamado se ha explayado”, empezaba relatando la periodista. “¿Por qué se para la noticia? Según esta persona se para porque llaman a ‘Fiesta’ y dicen que no se puede hablar más porque David es anónimo y porque está judicializado el tema”, explicaba la colaboradora de ‘Ni que fuéramos Shhh’ revelando también que el motivo por el que David acudió a la justicia era “porque una chica le está extorsionando”.

“David, presuntamente, se enrolla con una chica en Canarias, mientras Anabel estaba en Estados Unidos grabando en el festival Coachella con el equipo de ‘TardeAR’”, contextualizaba Lydia Lozano para continuar asegurado que una amiga de la chica lo grabó todo y le dijo que lo iba a contra a no ser que le diera dinero, ante lo cual, explicaba la periodista, lo que hizo David es “ir a la justicia y decir: ‘a mí me están extorsionando’”. Ahora bien, parece ser también que de alguna o de otra manera esas pruebas salieron a la luz y fueron vistas por varios compañeros del programa presentado por Emma García. “Los compañeros de ‘Fiesta’ se lo cuentan a Anabel y Anabel perdona a David”, decía Lozano asegurando que “Anabel es consciente de que hay pruebas”.

“Anabel lo sabe todo, pero no voy a meter más el dedo en la yaga porque hay un perdón y ya había un embarazo. La noticia se da el 1 de mayo y se para, pero hay muchos periodistas que han visto las pruebas, que les consta que todo es verdad y que se lo cuentan a Anabel”, añadía confirmado que ella misma verá próximamente las evidencias de las que habla. “Voy a ver las pruebas muy pronto”, concluía antes de que su compañera María Patiño revelase que circulaban dos relatos distintos de la noticia.

“Hay dos versiones. Alguien de la cadena de enfrente se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que este tema se paraliza el 1 de mayo porque Anabel llama a Ana Rosa. ‘Fiesta’ es de la productora de Ana Rosa”, explicaba la presentadora de ‘Ni que fuéramos Shhh’ ante la rotunda afirmación de Kiko Matamoros de que esta última era la versión oficial. “Me confirman que Anabel llama a Ana Rosa, que se cae de la escaleta el tema y que se le dice a todos los colaboradores que no se puede volver a hablar de ello”, sentenciaba el colaborador.