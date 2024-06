Gabriela Guillén lo confirma y pasa por el juzgado para hacerlo oficial y Bertín Osborne aguanta las lágrimas ante los reporteros

A pesar de que parecía que Bertín Osborne no iba a atender a la prensa a su llegada a la plaza de toros de San Agustín de Guadalix por su entrada a toda prisa en vehículo, el presentador de televisión ha querido dar la cara ante las cámaras y ha respondido a todas las preguntas que se le han formulado.

El artista ha dejado claro que "no me estoy escondiendo de nada" y ha confesado que "estoy muy bien" porque "gracias a Dios esto se ha arreglado (su polémica con Gabriela Guillén)" y ha confirmado que no van a hacer ninguna declaración sobre su acuerdo: "Hay un menos de por medio con lo cual no vamos a hacer un circo".

"Lo único que os pido es que entendáis que no vamos a hablar de nada ni dar más detalles" decía Bertín, aunque sí que volvía a recalcar lo que ya reconocía en el comunicado: "He dicho que es mío y ya está".

Eso sí, cuando le han preguntado si ha conocido ya al pequeño o si tiene pensado hacerlo en los próximos días, el cantante ha contestado que "todo se andará" y ha confirmado que "hemos hablado y como os digo, no hay ningún problema".

Además, Osborne también ha aclarado que José Luis 'El Turronero' ha sido el mediador entre ambos: "Hay una persona que es amigo de los dos, que se ha preocupado y ha ayudado para que todo esto sea de buen rollo".

Y cuando pensábamos que ya nos había contestado a todo, Bertín desvelaba que ha hablado con Fabiola y sus palabras le han emocionado mucho... tanto que se ha aguantado las lágrimas ante los reporteros: "La persona que más me emocionó con lo que ha dicho ha sido Fabiola, en media hora de conversación... es para comérsela".

Visita al juzgado

Semana decisiva en la vida de Bertín Osborne, que tras un año protagonizando polémicas por no querer asumir la paternidad del hijo de Gabriela Guillén, emitía un comunicado junto a la modelo reconociéndolo como hijo y asegurando que se hará cargo de él.

El comunicado ha provocado que salgan a la luz multitud de informaciones... de hecho se ha hablado de cómo se hicieron las pruebas de paternidad y de cómo llegaron a este acuerdo ambos. En este contexto, Europa Press ha rescatado de su archivo la visita de Gabriela a los juzgados en el mes de mayo.

María González Falcó

Tras varias semanas alejada del foco mediático que la rodea en su día a día debido a su viaje a Paraguay, Gabriela regresaba a Madrid donde retomaba poco a poco la rutina y aprovechaba la mañana para realizar algunas gestiones que tenía pendientes junto a su abogado.

Visiblemente tranquila, la joven llegaba el pasado lunes 13 de mayo a los Juzgados de Plaza Castilla en Madrid sobre las 10:40 de la mañana y tras pasar casi una hora dentro del edificio se despedía de su abogado con una gran sonrisa. Una visita llena de intriga pero que, debido a su apariencia relajada y tranquila, parecía que todo ha ido tal y como ella esperaba.

Una vez finalizadas las gestiones pertinentes, Gabriela regresaba a casa para reencontrarse con su hijo, del que pocas veces se separa. Vestida con un look casual, vaqueros, deportivas blancas y una camisa verde militar, sin dejar de lado sus gafas de sol y un gran bolso verde oscuro, se alejaba caminando por la calle muy pendiente de su teléfono móvil en todo momento.