Lydia Lozano sentencia a Anabel Pantoja sobre la infidelidad de su novio: "Le están extorsionando"

Anabel Pantoja es uno de los asuntos más mediáticos de la semana. "La sobrinísima" dio la vuelta a las redes tras protagonizar la portada de la revista 'Lecturas' en la que anunció que llevaba cuatro meses embarazada, y poco a poco va dando algún que otro detalle.

Lo que hace tan solo unos días era un secreto es hoy uno de los asuntos más comentados. Anabel ha pasado de no contárselo a casi nadie de su entorno a ofrecer un día a día a su audiencia en el que comenta los avances de los que se ha enterado junto a su David.

Hoy la sobrina de la Pantoja ha dado un pasito más allá para conocer a su bebé y ha visto por primera vez su cara. Ha ocurrido durante una de las revisiones, y se lo contaba así a sus seguidores: "Hoy ha sido la 3 eco y no podéis imaginar cómo me pongo de nerviosa hasta no salir de consulta y saber que todo está bien. Hemos podido verle la carita y se me cayó mi corazón al suelo, es increíble que una persona de ese tamaño esté ahí en mi vientre, es todo mágico. La vida".

A este pasito tan grande en su relación, se ha sumado otro anuncio muy esperado para la colaboradora: la mudanza. Ha sido un día de lo más cotidiano para la pareja del momento: lavadora y televisión compradas para 'VillaPanto', comida rica en casa e inicio de la esperadísima mudanza a la casa en la que lleva trabajando unos cuantos meses.

La revelación de Lydia Lozano

El nuevo programa de moda de la televisión, 'Ni que fuéramos Shhh', está siguiendo muy de cerca el embarazo de Anabel Pantoja. Belén Esteban, Kiko Matamoros y compañía se han encargado esta semana en ir dejando exclusivas sobre su anterior compañera en Sálvame, que hace pocos días anunció en una conocida revista que estaba embarazada de cuatro meses.

"Como seguimos teniendo contacto con gente que trabaja en la cadena de enfrente, pues he levantado el teléfono y la persona a la que he llamado se ha explayado. ¿Por qué se para la noticia? Pues según esta persona se para la noticia porque llaman a ‘Fiesta’ y dicen que no se puede hablar más del tema porque David es anónimo y porque está judicializado el tema. ¿Por qué ha acudido David a la justicia? Porque una chica le está extorsionando", ha comunicado Lydia Lozano.

La colaboradora ha querido dejar claro que esta información no es nueva para Anabel, que es conocedora de todo lo que se comenta sobre su pareja. "Anabel lo sabe todo y si digo que le perdona es porque lo sabe. Pero no voy a meter más el dedo en la llaga porque hay un embarazo. La noticia se cuenta y se para, pero hay muchos periodistas que han visto las pruebas y les consta que todo es verdad y que se lo cuentan a Anabel".