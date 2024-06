El solidario gesto de Arkano con el premio de supervivientes que ha sido muy aplaudido: "Porque os quiero"

Pese a todo, Arkano es un luchador que ha aguantado en Supervivientes. Y eso que hizo amago de abandonar el programa en un momento en el que se quebró por la dureza del concurso.

Pero el rapero ha sabido salir adelante y va rumbo a la final del programa. en la isla, Arkano ha estrechado lazos con otros concursante y lo ha demostrado de una forma de lo más solidaria.

Hay algo que ha ocurrido en Honduras y que nos ha dejado a todos con la duda. Y es que Arkano ha preparado un exquisito desayuno y no es para él: lo ha hecho para dos de sus compañeros. Pero la pregunta que nos hacemos todos es: ¿será un gesto de amistad? ¿o nuestro rapero favorito está tramando algo más? Lo que está claro es que, quizás, no se trataría de la única estrategia que ha llevado a cabo Arkano durante su aventura en 'Supervivientes'.

Es una mañana más en Playa Corintio y Arkano se disponía a hacer el desayuno matutino como de costumbre. "Un coco que me guardé ayer. Lo he caramelizado con un poco de isotónico. Y voy a prepararle un regalito de buenos días... a mis amigos Torres y Gorka", apuntaba Arkano, mientras preparaba todo cuidadosamente y con cariño. Hay que recordar que la relación que mantiene el rapero con Torres y Gorka es muy estrecha. Los tres han hecho muy buenas migas y han dejado claro en más de una ocasión su amistad. "Que es una tontería, pero bueno", aseguraba Arkano, restándole importancia, para posteriormente añadir que "tampoco tenemos mucho más". Además, no dudaba en meterse él algo a la boca mientras preparaba todo: "El caramelo este estaba destinado a que me lo comiera". El alicantino le llevaba el coco caramelizado a Gorka, quien se acababa de despertar. El concursante vasco no dudaba en darle las "gracias" y un emotivo abrazo. "Buenos días hermanito. Disfrútalo", decía cariñosamente Arkano.

Y es que no se trata de un 'regalo' cualquiera: era el único trozo de coco que Arkano se guardó este miércoles. "La primera vez que me traen el desayuno a la cama en 'Supervivientes'", bromeaba Gorka Ibarguren, quien no tardaba en degustarlo deliciosamente. El siguiente era Rubén Torres, que se sorprendía: "Tranqui, ahora me hago yo...". Pero Arkano iba a insistir: "Lo he guardado porque os quiero". Rubén acababa aceptándolo: "¡Qué buena forma de empezar el día!". Además, le ofrecía a Pedro García Aguado ese desayuno tan delicioso que le había preparado Arkano.