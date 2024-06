Belén Esteban rompe definitivamente con Las Campos tras este sonado desplante: "Irá gente de la otra cadena"

Belén esteban y las Campos no parecen acercar posturas. Tras los sonados desencuentros protagonizados por ambos bandos en las últimas semanas, ayer parecía que las aguas volvían a su cauce y el hacha de guerra acabaría por enterrarse, a pesar de las duras palabras que la de Paracuellos y Terelu Campos habían intercambiado.

Sin embargo, nada más lejos de realidad. Las últimas declaraciones de la colaboradora de Sálvame hacen ver que la tensión ha vuelto a imponerse entre ambas al no ser invitada a la misa en honor a María Teresa Campos, que fallecía el año pasado tras una larga enfermedad.

¿Habrá opciones de una reconciliación o acabará por siempre la amistad de ambas?

Desplante

El próximo lunes 17 de junio Terelu Campos y Carmen Borrego tienen previsto homenajear a su madre, María Teresa Campos, con una emotiva misa para conmemorar el que habría sido su 83 cumpleaños. El acto realmente se adelanta un día -según Jesús Manuel Ruiz por "motivos contractuales", lo que hace alusión a una posible exclusiva-, al que hubiera sido el aniversario de la malagueña, pues nació un 18 de junio. ¿La polémica? Que Belén Esteban querría haber asistido, pero será un evento tan íntimo, de apenas una decena de personas, que nadie de la familia Campos ha contado con ella.

La de San Blas habló con Terelu cuando se enteró de la preparación del acto, que tendrá lugar a las ocho de la tarde en la Parroquia Santa María de Caná, ubicada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, y le pidió poder asistir. Pero la respuesta fue rotunda: "Terelu me ha dicho que es íntimo y me ha hecho entender que no estoy invitada", ha reconocido la tarde de este viernes en "Ni que fuéramos Shhh...".

Sin embargo, el debate se ha endurecido cuando Belén se ha enterado de que a la misa acudirá, directamente llegada desde Colombia, una de las amigas íntimas de María Teresa que jugaba con ella a cartas, Mayte Valdel-Omar Ayuso. La Esteban ha entendido que ella esté invitada por la estrecha relación que la unía con la Campos, pero entonces se ha quejado: "Lo que me molesta es que sé que irá gente de la otra cadena. Y a mí me gustaría haber ido". Además, ha lanzado un mensaje para quien lo quiera recoger y replantearse su invitación: "María Teresa me adoraba. Siempre se ha portado de maravilla conmigo".