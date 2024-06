Bertín Osborne sorprende con su reconciliación con Fabiola tras la maternidad: "Es para comérsela"

Después de la tempestad, por fin, ha llegado la calma. Y es que tras casi un año de guerra mediática, Gabriela Guillén y Bertín Osborne han llegado a un acuerdo enterrando así el hacha de guerra. Si bien a finales de mes de mayo e inicios de junio, la modelo y el cantante se lanzaban reproches y ataques muy fuertes entre ellos a través de los medios de comunicación evidenciando una distancia total, ahora, han sorprendido a todos al hacer público un comunicado.

Hace apenas 48 horas, este pasado miércoles 12 de junio, se emitía un comunicado conjunto desde el despacho de El Turronero siendo este paso, seguramente, la culminación tras varios días de acercamientos de posturas entre ambas partes como la misma Gabriela contaba a la prensa en jornadas anteriores. Un comunicado en el que Bertín reconocía la paternidad del hijo que tiene en común con Gabriela comprometiéndose a darle al pequeño, de ahora 5 meses de edad, el mejor futuro posible.

Sin embargo, a pesar de la claridad y de la rotundidad del mensaje transmitido, Bertín ha querido despejar todas las polémicas y todas las dudas que aún quedaban sin responder. Así, con motivo de la prueba de sonido para su concierto de este jueves en una plaza de toros de San Agustín de Guadalix, el cantante se acercaba a la prensa para ofrecer sus primeras declaraciones tras el comunicado conjunto.

Gran apoyo de Fabiola

“No queremos hacer de esto un circo”, empezaba dejando claro Bertín Osborne. “Hemos decidido que no vamos a decir nada y que no vamos a hablar del tema, porque es un tema muy particular, muy personal y hay un niño de por medio”, seguía diciendo el presentador que, con la conciencia tranquila, aseguraba haber obrado tal y como tenía que hacer. “He hecho lo que era mi responsabilidad. Y ya está, y lo único que quiero y os pido es que no vamos a dar más detalles. Está todo arreglado. He dicho que es mío y ya está”, sentenciaba muy tajante aclarando una de las grandes dudas del asunto, que es si se había puesto en contacto con Gabriela Guillén. “He hablado con Gabriela, no hay ningún problema y todo se andará. Hay una persona que es amigo de los dos y que es la mejor persona que he conocido en años y es el que se ha preocupado y ha ayudado para que todo esto sea de buen rollo y de buena nota”, añadía también lanzado así un agradecimiento público a El Turronero por intermediar y a sus hijas por estar a su lado. "Mis hijas son para robarlas. Me han apoyado en todo lo que he decidido”, confesaba Bertín.

Ahora bien, quien más le ha apoyado, reconocía, era su ex mujer Fabiola. “Pero os diré que la persona que más me emocionó ha sido Fabiola, en media hora de conversación... es para comérsela", expresaba recalcando, para terminar, que tanto él como Gabriela están “fenomenal” y que “todo está bien”.