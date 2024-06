Buenas noticias para Raúl de los Mozos de Arousa: "Un chupete"

Los Mozos de Arousa se han enfrentado a una última cadena complicada y se han frenado en seco en el último eslabón. Los concursantes gallegos le han dado muchas vueltas, pero hasta el último segundo, no le ha llegado una idea que podía encajar a Raúl.

En esta ocasión, los Mozos de Arousa y campeonísimos de ‘Reacción en cadena’, tenían que encontrar una palabra que estuviera relacionada con máquina, comenzar por C y acabara por E. Sin embargo, no han encontrado nada que les encajara y han decidido comprar el eslabón misterioso y jugar solo por 4.157 euros. Por más vueltas que le daban, no terminaban de encontrar una palabra que les encajara entre máquina y chupete, y el tiempo se estaba agotando. Como si tal cosa, Raúl ha dicho “chupete” por el mecanismo de un chupete. A Bruno y Borjamina no les ha dicho mucho, pero no había más opciones así que…

Una vez más, se han tirado un triple y han conseguido acertar. Ellos nunca habían escuchado la frase, eres más simple que el mecanismo de un chupete, pero han acertado y ya cuentan con 1.955.475 euros en su poder.

Millonarios

Una tarde más, Raúl ha brillado de forma especial en ‘Reacción en cadena’. Los tres Mozos de Arousa han protagonizado una última cadena sorprendente, pero ha sido una nueva intuición de Raúl la que les ha llevado a la victoria.

Tras una serie de aciertos inesperados y sorprendentes, los Mozos se han quedado completamente cuando se han enfrentado a un último eslabón relacionado con Ajo y que comenzaba por CI y acababa en A. Por muchas vueltas que le han dado, los concursantes gallegos no han visto ninguna palabra clara y han decidido dividir su premio y comprar el eslabón misterioso. Al escucha San Blas, Bruno se ha acordado de un santo al que rezaba su abuela, una garganta y poco más. Los Mozos de Arousa seguían sin opciones y el tiempo estaba llegando al final.

María González Falcó

Contra todo pronóstico y con el tiempo a punto de terminarse, Raúl ha dicho que a él le sonaba que San Blas tenía que ver algo con la cigüeña. Borjamina y Bruno no tenían ni idea, pero han decidido apostar por su opción, ya que era la única.

Con muy poca seguridad “igual me estoy tirando un triple”, los Mozos se han puesto en pie para conocer el contenido del sobre y han estallado de alegría al saber que Raúl estaba en lo cierto, que se refería a refrán “Por San Blas la cigüeña verás” y saber que estaban muy cerquita de ganar los dos millones d