Carmen Borrego, a un paso de la reconciliación: "Te acojo en mis brazos"

La crisis entre José María Almoguera y su madre Carmen Borrego, continúa abierta. Desde que saliera a la luz la incendiaria exclusiva que el hijo de la colaboradora de televisión concedió junto a su mujer en Semana, las cosas no han vuelto a ser iguales en el clan Campos.

Sin embargo, no solo el distanciamiento de madre e hijo está marcando la actualidad de las hijas de María Teresa Campos, el divorcio que planteaba la pareja, también vuelve a ser noticia al no producirse e incluso, estar a punto de abrazar una reconciliación más que un fin definitivo.

Sin embargo, con este frente aún abierto, la colaboradora ha preferido centrarse en la nueva polémica que salpica a Ángel Cristo, uno de sus archienemigos en Supervivientes y que sigue protagonizando más de una polémica en su regreso a España.

La hija de María Teresa Campos no ha tardado en desvelar la última treta del hijo de Bárbara Rey y que le salpica de lleno a ella. Y tras ese primer episodio en el que se desvalaba que el hijo de Bárbara Rey habría utilizado a Carmen Borrego para obtener descuentos en tratamientos de belleza, ahora, la hija de Teresa Campos ha vuelto ha pronunciarse sobre esta polémica con un claro mensaje para el exsuperviviente.

Contundente mensaje

El pasado jueves 13 de junio, Carmen Borrego daba la noticia de que había descubierto algo muy interesante sobre Ángel Cristo Jr. La relación entre ambos es nula desde que los dos han tenido que convivir en las playas de 'Supervivientes'. Tanto Carmen como Ángel no se soportan y ambos se han encarado varias veces durante el concurso de supervivencia.

En 'Así es la vida', Carmen Borrego confirmaba de que el hijo de Bárbara Rey se estaría aprovechando de ella yendo a tomar rayos UVA al mismo lugar que va la hija menor de María Teresa Campos. Carmen Alcayde no daba crédito cuando se enteraba de la noticia en medio del programa.

Sin embargo, las dudas han quedado resueltas, ya que el programa ha indagado en las redes sociales de Ángel Cristo Jr. y ha descubierto que el exsuperviviente ha dejado pruebas de lo que decía Carmen el pasado jueves. En el vídeo que ha publicado ha comentado de forma sarcástica su maniobra.

Como buen villano ha explicado su pequeña fechoría a modo de broma: "He conseguido el descuento de la Borrego. Nos vamos a dar rayos UVA. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Hemos prosperado en la vida. Gordi, vamos a ponernos morenitos". Ana Herminia también ha bromeado en el vídeo con el apellido de Carmen Borrego, imitando a una oveja.

Carmen Borrego ha vuelto a explicar que a ella no le hacen ningún descuento y por consiguiente a Ángel tampoco se lo harán: "No me hacen ningún descuento, que yo pago religiosamente. Yo me hago el bono para que me salga más barato como se lo hace todo el mundo que se da rayos. Si se lo hacéis a Ángel también estaría encantada".

Por último, ha querido enviar un último mensaje a Ángel Cristo de una forma mucho más amigable sellando la guerra: "Yo soy cero rencorosa y si Ángel quiere ser mi amigo yo te acojo en mis brazos". El resto de colaboradores se han empezado a reír ante las ocurrencias de Carmen