La condición para que Bertín Osborne conozca a su hijo: "Lo que tiene que hacer..."

Ya queda menos para que todas las dudas que envuelven la paternidad de Bertín Osborne quede resuelta. Tras meses de incertidumbre y rumores, el cantante está a punto de someterse a una prueba de paternidad que confirmará o no si el presentador es padre del bebé de Gabriela Guillén.

En las últimas horas, muchos han sido los comentarios que ponían en duda que el cantante fuese a acceder a hacerse la prueba, incluso, que la paraguaya quisiera que la prueba se llevase a cabo.

Sin embargo, alrededor del 20 de junio es espera que la decisión se materialice y el presentador y la esteticista den la cara.

A pesar de que la información se centra en la paternidad de Bertín, un nuevo frente se abre para la paraguaya. Los últimos datos apuntan a que su bebé habría tenido problemas de salud de los que se está recuperando.

Tras meses de conflicto mediático y una demanda de paternidad Bertín Osborne y Gabriela Guillén han llegado a un acuerdo con respecto al bebé y han emitido un comunicado conjunto que 'Vamos a ver' avanzaba en directo.

"Bertín ha querido hacer público el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela guillén hace cinco meses", aseguran en el comunicado y añaden que se toma esta decisión con el objetivo de "normalizar" la relación con la empresaria "que fue en su momento pareja del cantante" y mostrando así "la máxima responsabilidad con este menor".

Tras hacerse público el comunicado, ahora los medios han querido conocer la opinión de Gabriela Guillén, quien ha hablado de las posibilidades de que se produzca un encuentro entre su hijo y Bertín Osborne.

Acercamiento

Gabriela Guillén reaparecía este jueves, 24 horas después de lanzar un comunicado conjunto con Bertín Osborne en el que el cantante reconocía a su hijo y, para sorpresa de propios y extraños, se mostraba seria, esquiva y desubicada y, en lugar de la sonrisa que todos esperábamos tras llegar a un acuerdo con el cantante, daba la callada por respuesta a todas las preguntas de la prensa.

Una actitud diferente a la que ha mostrado este viernes ante los micrófonos de Europa Press cuando, más tranquila y con el paso al frente de Bertín confirmando que es el padre de su bebé más asumido, ha roto su silencio y ha realizado unas sorprendentes declaraciones.

"Muchas gracias, no voy a comentar nada. Por eso hemos puesto el comunicado, para no dar más detalles. Es que no os voy a dar detalles" ha afirmado negándose a confirmar si han llegado al acuerdo tras hacerse las pruebas de ADN de modo privado o si, por el contrario, el cantante ha asumido la paternidad de su hijo sin someterse a ningún análisis.

"No voy a dar más detalles. El comunicado está hecho y os agradezco de verdad que estéis interesados, pero pedimos también un poco de respiro y estar tranquilo y ver por él, por el menor, que es lo que me importa" ha añadido, hablando en nombre de los dos -es decir, de Bertín- al "pedir también ese respeto porque hay muchas cosas implicadas y sobre todo lo más importante que está mi hijo, nuestro hijo. Y es lo que vamos a hacer todo lo mejor posible para él, ya está" ha sentenciado.

Sin revelar si le ha gustado el gesto del presentador de darle su lugar en el comunicado, pero admitiendo que 'El Turronero' ha sido clave en su acuerdo -"es un gran amigo"- Gabriela prefiere mantenerse cauta por el momento y no decir si cree que el artista se implicará solo a nivel económico o también afectivo con su bebé, aunque sí ha dejado caer que sí tendrán relación: "Se tendrá que dar cuando se tenga que dar. Cada uno tiene que hacer lo que cree conveniente y cree lo que tiene que hacer" ha afirmado.

Muy seria, Gabriela tampoco se ha querido pronunciar sobre la reacción de Fabiola Martínez y de las hijas de Bertín a su comunicado, y tampoco ha querido decir si su hijo tendrá relación con sus hermanos. "En un futuro no sabemos lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar" reconoce.

Por último, la paraguaya sí ha dejado algo claro. Y es que por ella no nos enteraremos del nombre de su pequeño.