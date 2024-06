Estallan contra Carmen Borrego por la forma de querer solucionar el conflicto con su hijo: "Paola, está la pelota en tu tejado"

Momentazo el que hemos vivido este jueves en la gala de 'Supervivientes' cuando Jorge Javier Vázquez ha promocionado el inminente regreso a la parrilla de Mediaset de 'Hay una cosa que te quiero decir': "Si quieres resolver un conflicto familiar estaré encantado de ayudarte" animaba a la audiencia, aprovechando la coyuntura para poner a Carmen Borrego en una posición complicada de la que ha salido airosa sin despeinarse y sin perder la sonrisa.

"Me gustaría que le volváis a poner el número de teléfono a Carmen de 'Hay una cosa que te quiero decir'. Me ha dicho que le gustaría llevar a su nuera" -la mujer de su hijo José María Almoguera, Paola Olmedo, con los que no tiene relación desde que regresó de Honduras- pedía el presentador a la organización del programa ante una divertida Borrego que, entrando al juego, exclamaba "sí claro, cómo no". "Llámala tú cariño" añadía después de que Jorge Javier le advirtiese muerto de risa que es "buenísimo en este tipo de situaciones".

Ha sido entonces cuando, dispuesta a verse las caras con su nuera en 'Hay una cosa que te quiero decir' para arreglar públicamente sus diferencias, la hermana de Terelu Campos ha lanzado una sorprendente promesa: "Si ella llama, yo voy. Lo prometo" ha asegurado.

Y como no podía ser de otra manera, Jorge Javier ha mirado directamente a cámara para mandar un mensaje a la mujer de José María Almoguera, con la que su reconciliación parece un hecho dos meses después de anunciar su separación. "Paola, está la pelota en tu tejado. Me encantaría conocerte" ha apuntado ante una Carmen que, muerta de risa, ha dejado claro que no le importaría acercar posturas en un plató con su nuera.

Una solución que parece que no ha gustado entre los usuarios de las redes sociales, que acusan a Carmen Borrego de "vender" esta ruptura y lucrarse de ella.

Su duro mensaje

Más entera ha reaparecido 'Vamos a ver' y, serena, ha explicado por qué se rompió en lágrimas al hablar del cumpleaños de su hijo: "Me derrumbo cuando verbalizo que hace 34 años... y pienso q me está escuchando arriba (en la sala de control del programa) y no puedo... creo q es humano".

"No quiero derrumbarme más en publico, no me gusta" ha reconocido, anunciando que su intención a partir de ahora "es hablar lo menos posible del tema aunque sea actualidad y entiendo que me preguntéis". "Mi mensaje es el mismo, estoy aquí y voy a seguir estado" ha añadido, repitiendo lo mismo que ha transmitido a su hijo en las últimas semanas al asegurar que a pesar de su ataque en la revista 'Semana' cuando se encontraba en 'Supervivientes', nunca dejará de ser su madre ni de quererle.

Está convencida de que no solo ella, sino también José María, lo está pasando mal por su distanciamiento. Sin embargo, no se plantea acercarse a su hijo cuando coinciden en Mediaset para intentar acercar posturas: "Para mí montar un escándalo, montar un numerito ante la prensa o subiendo al control del programa no favorece a mi relación con mi hijo". "Mi distancia y mi manera de transmitirle a él mis sentimientos creo que es lo correcto porque imponerle algo sería incendiar" afirma.

Y es que como ha dejado claro, "conozco muy bien a mi hijo y creo que él lo está pasando mal, y que lo esté pasando mal le bloquea al tomar decisiones". "Tengo las esperanzas intactas de que esto tarde o temprano se va a solucionar. Es muy difícil pero creo que la única solución es mantenerme al margen y la distancia pq además ya lo he vivido. Nosotros tuvimos un problema anterior y nos reconciliamos y no fue público" ha explicado, convencida de que intentar un acercamiento lo único que puede hacer ahora es "empeorar las cosas". "Conozco muy bien a mi hijo y sabré cuando es le momento" ha zanjado.

Una postura firme que no quita que Carmen lo esté pasando muy mal y haya confesado que "perder a una madre es terrible pero perder a un hijo en vida no se lo deseo ni a mi peor enemigo".