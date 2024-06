Giro en la paternidad de Bertín Osborne: niega la prueba de ADN.

Bertín Osborne vuelve a los titulares, ahora por un tema más agradable: una disculpa. El cantante de rancheras más conocido de nuestro país ha reconocido al hijo de Gabriela Guillén, que nació hace 5 meses, como suyo, y en unas declaraciones en comunicado oficial afirma que "me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo".

El cantante, que dentro de este comunicado habla de un futuro mejor para la criatura, cuenta también que "Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo".

El documento, que va firmado por los dos implicados, hace público el compromiso que tiene Bertín con la criatura, tratando de normalizar la relación que tiene con la empresaria, y que en algún momento fue pareja del cantante. Así, dejan de lado una situación que no era beneficiosa para ninguna de las partes, y mucho menos para el bebé.

El autor de canciones como 'Noches de San Juan' pone así fin a una guerra de medios en la que él respondía a través de agencias de prensa y revistas, mientras que ella lo hacía sentándose en programas como 'Y ahora, Sonsoles' o '¡De viernes!', al que acudió en diversas ocasiones. Finalizan el comunicado pidiendo respeto a los medios de comunicación para proteger y preservar la imagen y la identidad del menor.

El giro de la paternidad

Parecía que el culebrón de Bertín Osborne se iba a cerrar con el tema de que afirmaba ser el padre del hijo de Gabriela Guillen. Sin embargo, desde Telecinco han lanzado una información que pondría en jaque todo lo anterior. Más en concreto, ha sido José Antonio Avilés el que ha desvelado nuevas informaciones al respecto, alegando que el artista no se ha prestado a realizar la prueba de paternidad.

"Puedo confirmar que la prueba no está hecha y que es incluso Bertín el que me lo cuenta pero además es que me consta que la otra parte también lo cuenta", informaba el periodista en 'Así es la vida'. Los motivos no han trascendido a la prensa, pero sí que se conoce que el bebé de Gabriela Guillén se la ha realizado. El propio Bertín confirmó a Avilés este hecho, pero alega que se la hará en pocos días.

Según afirma, esta preparada para el 21 de junio, pero ambas partes han querido zanjar el tema de una vez por todas y es por eso que han realizado el comunicado de forma conjunta. También se ha filtrado que el asunto de la paternidad se ha decidido de forma privada, con el cantante asumiéndo la manutención del bebé.