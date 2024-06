Jessica Bueno hundida tras meses de relación con Luitingo e incluso hablar de hijos: "Pasará la tempestad"

Preocupación por Jessica Bueno. La modelo sevillana ha lanzado una preocupante reflexión a través de su perfil oficial de Instagram que ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores, que rápidamente le han hecho llegar todo tipo de mensajes de apoyo. También Luitingo, que no ha tardado en reaccionar a estas palabras tan duras de la exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP', cuentan desde Outdoor.

Se desconoce qué proceso podría estar pasando a nivel emocional la de Los Molares, que sí ha querido hacer partícipe a sus incondicionales de cómo se siente en este momento. Si bien siempre muestra su mejor cara, positiva, con una sonrisa, compartiendo sus rutinas... en esta ocasión Jessica Bueno no puede hacer de tripas corazón y, lejos de esconderse, ha preferido reflejar una ínfima parte de sus sentimientos a través de las redes. Lo ha hecho con un alarmante mensaje que ha dejado muy desconcertados a sus fans, pero no a Luitingo, que sabe perfectamente lo que le ocurre a su pareja. Por eso su respuesta era de lo más esperada para los seguidores de 'GH VIP'. Junto a un vídeo en el que la vemos con el semblante muy serio, algo inusual en ella, Jessica Bueno ha lanzado la siguiente reflexión: "-¿Qué parte del cuerpo besa alguien enamorado?", me preguntó. -"Las heridas", le contesté. Eso haces tú, Luitingo", ha escrito la modelo, que ha dejado claro con estas palabras que no atraviesa su mejor momento a nivel psicológico, pero que agradece tener a su lado a Luitingo, que está siendo un apoyo incondicional para ella en este delicado proceso anímico.

"En algún momento pasará la tempestad", continúa reflexionando la sevillana en esta publicación en sus historias de Instagram, que ha dejado muy preocupados a sus seguidores. La respuesta de Luitingo tras la confesión pública de Jessica Bueno no se ha hecho esperar: "Tranquila, mi niña. Somos invencibles. Todo pasa y juntos es más fácil. Te quiero tela, guapa". Lo cierto es que esta no es la primera vez que la pareja de 'GH VIP' deja caer ciertas pistas de estos bajones de la modelo.

Los problemas de Jéssica Bueno

Lejos de toda la alegría que está viviendo la pareja, Jéssica Bueno está atravesando unos duros momentos a nivel personal. Precisamente, ha sido su empresa de organización de eventos, Birya Studio, la que ha anunciado el cierre definitivo después de estar unos meses sin operar y con el cartel de fuera de servicio de forma temporal.

La decisión se ha ido alargando desde que Lorena Bermudez, socia de Jéssica, abandonase el proyecto coincidiendo con la final de Gran Hermano VIP. Desde ese momento, el proyecto se fue tambaleando hasta acabar meses después con el cierre definitivo. "Esto es un proyecto que puede ir bien o no tan bien, pero tenemos que comer. Y por eso, a parte de la empresa de eventos me dedico a la moda, a la publi, a las redes… No puede quedarse en su casa sentada esperando a que nos contraten. Ella ha creado su pequeño negocio, que será grande, porque tiene que trabajar. Tiene que tener su vida", expresaba hace unas semanas Jéssica Bueno sobre la decisión de su amiga.

Ahora, tiene que afrontar un nuevo futuro con una de sus aventuras profesionales, de las más largas que ha tenido, aparta de forma definitiva.