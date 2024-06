Jorge Fernández para La ruleta de la suerte para su adiós más emotivo "tras 18 años" en el programa: "Me alegro mucho de haber trabajado con vosotros"

La ruleta de la suerte ha comenzado esta vez con una noticia agridulce que ha comunicado el mismo Jorge Fernández.

Cuando ha comenzado a contar la noticia, el presentador no ha podido contener las lágrimas apoyándose en Laura Moure para poder recomponerse.

Jorge Fernández ha despedido a una compañera, a la que ha invitado al plató para que todo el público fuese testigo de quién se trata.

“Lleva conmigo 18 años y hoy nos deja”, afirma emocionado Jorge Fernández. Laura Moure, por su parte, ha añadido: “Yo en 9 años he tenido los mejores consejos de la mejor persona". "Ha pasado por muchas cosas malas, lo ha compartido con nosotros...".

María González Falcó

Emocionante adiós

"Hay días que para una persona es un día muy bueno y hay días que para otros, aunque sean buenos para esa persona, no lo son para el resto", comenzaba Jorge Fernández visiblemente emocionado. "Ya veréis hoy que día", comentaba a continuación Laura Moure. "Hoy se jubila una grandísima compañera", continuaba Jorge. "La queremos mucho. Jorge ha compartido más tiempo con ella y la queremos mucho", añadía Moure.

"Beni pasa", decía luego Jorge. "Beni es la sastra de Antena 3. Conmigo lleva 18 años y ha sido la mejor compañera que he podido tener", repetía Jorge Fernández sin poder contener la voz entrecortada por la visible emoción del momento.

"Gracias a vosotros, he trabajado muy a gusto. Sois magníficos. Me alegro mucho de haber trabajado con vosotros en este programa y me voy muy feliz", añadía. "Beni nos ha dado lecciones de vida de verdad importantes. Yo solo en 9 años he tenido los mejores consejos que alguien podía darme y las mejores experiencias que podía ver de otra persona. Es una grande de las grandes", apuntaba Laura Moure. "Ha pasado por muchas cosas malas que ha compartido con nosotros", continuaba Jorge

"La vida merece la pena vivirla. Hay cosas muy malas, pero también hay cosas fantásticas", terminaba.

De las lágrimas a una divertida anécdota

Tras jugar por el panel de velocidad, el presentador de La ruleta de la suerte le informa a Javier sobre su marcador y se dispone a dar una nueva pista a los concursantes. Jorge Fernández enuncia la pista del nuevo panel en La ruleta de la suerte, “atracción en el sofá”, dice el presentador.

A los pocos segundos de dar la pista, Jorge Fernández se da cuenta de su error, “perdón, me sonaba rara la pista y podrían pasar cositas”, ha bromeado el presentador de La ruleta. Jorge Fernández da finalmente la pista bien de cara al panel de La ruleta de la suerte, “Atracón en el sofá”, les dice el presentador a los concursantes tras tomarse en broma su equivocación.