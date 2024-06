Jorge Javier destapa la verdadera relación de Miri y Gorka en Supervivientes y ella confiesa: "Enamorada"

Supervivientes cuenta los días para elegir al ganador de esta edición. Tras meses de aventura en Honduras, superando pruebas, enfrentándose a tormentas tropicales y al hambre o la soledad, sus mayores enemigos, los concursantesestán a punto de poner fin a una emocionante edición que ayer daba la bienvenida a plató Miri Pérez Cabrero, la última expulsada.

Tras reencontrarse con sus familiares, la joven se sentaba con Jorge Javier para hacer un repaso de su experiencia en Supervivientes. A lo largo de la entrevista, salieron a la luz sus roces con los compañeros, sus momentos más divertidos y también su relación especial con Gorka, con quien acabó teniendo algún desencuentro al salir a la luz una posible infidelidad de este hacia su novia.

La joven llegó a plató para aclararlo todo.

Relación especial

Miri Pérez-Cabrero llegaba al plató de 'Supervivientes' tras haber sido expulsada totalmente 'en shock' por su regreso. Tras más de noventa días de concurso, la superviviente reconocía que no quería volver de Honduras pero estaba feliz por volver a ver a los suyos. Después, no dudó en mostrarse clara y contundente sobre todo lo que había vivido en el concurso, como las críticas y discusiones con sus compañeros y la atracción por Gorka Ibarguren.

Lo primero que sucedía en la entrevista era el impacto de Jorge Javier Vázquez con las heridas y marcas de Miri en su llegada. "Esto es de coger centollos, poco se habla", reaccionaba ella mostrando todas sus cicatrices. Después, reconocía que había pasado mucha hambre "por no haber ganado ninguna recompensa" pero negaba que ella fuera gafe, de lo que le habían acusado sus compañeros: "Yo todo mi empeño lo he puesto. Quizá el resto podría ser que fueran un poco gafes. Su energía con la mía no cuadra", decía.

Sobre su paso por el concurso, Miri se sentía más que orgullosa. La influencer explicó que había aprendido a estar sola tras la experiencia: "Yo no he ganado pero he ganado a Miri dentro de 'Supervivientes'. Me fui siendo súper insegura, que no se ha visto allí porque he sacado mi seguridad, pero había momentos que me sentía muy sola y yo no sabía estarlo", confesó.

Tras visionar también los conflictos que había con sus compañeros, Jorge Javier Vázquez le preguntaba directamente a Miri si había estado "enamorada" de Gorka. Ella lo negó pero reconoció que tenía ojos. "Es un chaval guapo, al igual que Torres", justificó. Por otra parte, Miri sentenció por completo a Laura Matamoros respecto a los desencuentros que había tenido en el reality con sus compañeros.