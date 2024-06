Laura Matamoros confiesa lo que todos han callado en esta edición de Supervivientes: "Cosas que la gente no cuenta cuando vuelve"

Hambre, frío, tormentas tropicales, enfrentamientos... son algunas de las penurias que los concursantes de Supervivientes sufren cada semana en la isla. A esto se suma la difícil convivencia que los famosos deben superar para hacerse con la victoria. Una convivencia que, en este caso, parece marcada por el acercamiento del que todo el mundo habla, el protagonizado por Gorka y Marieta.

Dramas de reality aparte, Laura Matamoros es una de las exconcursantes que ya está en España y que, poco a poco, está retomando sus rutinas. A través de instagram, la influencer ha compartido algunos de los planes que está organizando con familia y amigos.

Además, no ha podido evitar confesar algunos de los cambios que ha experimentado a su vuelta y que según cuenta, otros compañeros se callan al regresar a España de su aventura hondureña.

Matamoros se confiesa

Laura Matamoros ha retomado su rutina tras regresar de 'Supervivientes 2024' y se encuentra feliz. La hija de Kiko Matamoros, que ha reconocido no estar pasando su mejor época a nivel emocional, se ha reencontrado con sus seres queridos y ya está haciendo lo que más le gusta, que es trabajar, entrenar y pasar el mayor tiempo posible con sus amigos y, por supuesto, con sus niños. Como buena influencer está compartiendo todos sus pasos por Instagram y ha dado el paso de contar a sus seguidores cómo se encuentra de salud tras muchos días en la isla más famosa de la televisión pasando penurias y hambre.

Como todos los supervivientes a la vuelta de Honduras, Laura Matamoros se está dando buenos festines y es que han sido muchos días de necesidades. Tener la comida en la nevera y no tener que ir a pescarla o ganarla en pruebas durísimas es demasiado tentador tras tantas calamidades durante semanas. En sus historias hemos visto en las últimas horas cómo ha disfrutado de una gran bandeja de carne a la brasa y patatas fritas, por ejemplo. La influencer está siendo muy natural a la hora de contar el proceso de adaptación tras participar de nuevo en el reality y no ha tenido problemas en comentar que sí ha sufrido el temido efecto rebote.

"Cosas que la gente no cuenta cuando vuelve de 'Supervivientes', una de ellas es el efecto rebote, cosa que yo he tenido bastante. Debo ser de las pocas que me he ido a la isla mejor de lo que he vuelto. Hay que ser naturales y realistas, ¿no?", ha explicado. Luego ha compartido un par de vídeos en los que aparece haciendo deporte y entrenando, Laura enseña el estado de su cuerpo antes de irse a la isla y se le aprecia una musculatura del vientre más definida, y otro de su actual estado. A pesar de la diferencia física que Laura comenta, la hija de Kiko no puede estar más en forma y, lo más importante, se encuentra en el buen camino para recuperar el físico que ella desea.