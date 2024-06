El marido de Anabel Pantoja, en la ruina económica tras la separación: “Sin trabajo y sin dinero”

Marina Ruiz se reencuentra cara a cara con Omar Sánchez por primera vez tras su ruptura en el último episodio de 'Me quedo conmigo'.

La pareja lleva semanas sin verse, desde que ella decidiera abandonar la casa que compartían en Canarias. ¡Hasta ahora! En el episodio 4 de 'Me quedo conmigo', Marina y Omar tienen un esperado reencuentro lleno de tensión, reproches y muchas lágrimas en el que, por fin, han podido despejar todas las dudas sobre el fin de su relación, en primicia en el nuevo formato de mtmad, ya disponible en mitele.

Omar Sánchez desvela la ruina económica que atraviesa

Omar Sánchez ha atravesado una complicada situación que ha afectado de lleno en su relación con Marina Ruiz. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ desvela la ruina que atraviesa. Además de relatar su dura infancia, el deportista ha querido compartir con Andrea Vicente los problemas económicos a los que ha tenido que hacer frente durante este último año.

El canario, devastado, explica la situación en la que se encuentra tras perder una gran suma de dinero. “Me vi sin un dinero que había ganado con mucho esfuerzo” confiesa el surfista al hablar de la escandalosa cifra de dinero que ha perdido, “sin trabajo y sin dinero”, sentencia. Sobrellevar este duro golpe ha sido muy complicado para Omar, como así lo relata él mismo. “Me levantaba llorando” afirma el exmarido de Anabel Pantoja al explicar cómo ha vivido su crisis económica. El canario cuenta cómo tuvo que seguir adelante pese a la situación que estaba atravesando lo complicada que fue, ya que no levantaba cabeza. El exconcursante de ‘Supervivientes’ habla sobre la magnitud que este problema ha tenido en su relación con Marina, causante de algunos “altibajos” en su noviazgo que provocaron un gran deterioro en la pareja. Pese a que no tuvo más remedio que seguir adelante, este grave problema económico le ha impedido comprarse una casa, frustrando su sueño de formar una familia junto a la cordobesa. La ruina económica del que fuera concursante de ‘Supervivientes’ no ha sido la única causa del deterioro de su relación con la de Córdoba. El canario se enfrenta a su primera terapia con Andrea Vicente en la que cuenta, con todo lujo de detalles, su ruptura con Marina Ruiz.

Además, en el programa de Mediaset, el surfista se abre en canal para explicar el difícil momento que atraviesa tras su dolorosa ruptura con la influencer, después de que ella se abriera en canal sobre su ruptura y la dura situación familiar que ha vivido. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta que ha pasado unas épocas muy complicadas. “Siento que me falta algo” le confiesa a la psicóloga al hablar sobre lo vacía que está su casa sin la presencia de la cordobesa.