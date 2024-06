Preocupación por el estado de salud de Karina, ingresada de urgencia en el hospital: un problema cardíaco

La cantante Karina ha preocupado a sus seguidores tras compartir este mensaje en Instagram. A través de un video, la famosa cantante comunicaba a asus seguidores que había acabado ingresada en el hospital por un problema de salud.

Un susto del que la artista parece estar recuperándose pero que ha supuesto todo un susto para ella y sus fans, que no han dejado de enviarle mensajes de ánimo deseándole una pronta recuperación.

Problema de salud

Preocupación en las últimas horas por el estado de salud de Karina tras no asistir este pasado jueves 13 de junio a un evento en la capital española en el que iba a recibir un premio por su compromiso con el colectivo LGTBIQ+.

Uno de los organizadores de los galardones era el que encendía las alarmas al revelar que el motivo de la ausencia de la inolvidable cantante de El baúl de los recuerdos se debía a un ingreso hospitalario de urgencia debido a un problema cardíaco por el que habría necesitado atención médica.

Ahora, este viernes 14 de junio, ha sido la propia Karina quien, consciente de que sus seguidores estaban preocupados por su estado, ha explicado en un vídeo compartido en su perfil de las redes sociales cómo se encuentra y qué le ha pasado.

"Hola mis queridos amigos de Instagram. Ayer tenía que haber ido a un evento, pero no pudo ser. Me encontré indispuesta y tuvimos que ir al hospital" ha confirmado, apuntando que "una ya tiene sus años y hay que tener mucho cuidado y cuidarse mucho, y estar lo mejor posible precisamente para no dar estos sustos".