Los problemas económicos de la hija de Ortega Cano: el fracaso de su negocio.

Gloria Camila no es la primera influencer, ni será la última, que se atrevió a embarcarse en el reto que supone tener un negocio y como la mayoría de sus compañeras, uno de ropa. La hija de Ortega Cano cuenta con una marca propia, Bakkus, que inauguró por todo lo alto en enero y que, medio año después, le está suponiendo un gran problema de cartera.

La protagonista no ha querido declarar sobre el asunto y no ha sido ninguna filtración la que ha originado la noticia. Ha sido la propia web de la tienda la que ha dejado claro que las cosas no estaban yendo bien. La marca no es precisamente barata, pero los descuentos del 80% o incluso del 95% de algunas de las prendas dan muestra sobre las complicaciones que le están suponiendo una carga.

No es la primera vez que la marca se ve envuelta en esas polémicas, ya que desde un inicio, los propios seguidores de la hija del diestro se quejaron en exceso de los precios. Vestidos de más de 500 euros son la muestra de que las prendas no eran asequibles para todos los bolsillos. Ahora, la estrategia ha pasado de querer ser una marca exclusiva a tener que sacar ventas como sea.

José Ortega Cano estalla

La polémica sacude de nuevo a la familia Ortega Cano. Y es que tal y como desvela en exclusiva la revista 'Semana', José Fernando estaría implicado en un presunto delito de estafa y habría sido citado a declarar en calidad de querellado por la venta de 13 coches en 2020 a través de una empresa dedicada a realizar préstamos utilizando vehículos como avales.

Un asunto que podría conllevar pena de prisión si el hijo de Rocío Jurado, ingresado en un centro psiquiátrico desde 2017 -que estaría a punto de abandonar-, investigado junto a su primo Paco Ortega, fuese declarado culpable. Un nuevo problema que podría complicar y mucho el futuro para José Fernando y al que ya ha reaccionado su padre. Ortega Cano ha negado la mayor y, muy nervioso, ha explotado ante las cámaras pidiendo respeto para su hijo: "Eh, José Fernando, si ustedes quieren saber de verdad, José Fernando no tiene nada que ver. José Fernando no tiene nada que ver. José Fernando depende de otras cosas. Él no sabe nada de nada. No sabe nada de nada".

"O sea, ¡hagan el favor de no hablar de José Fernando!", ha añadido indignado, haciendo mención a los problemas mentales de su hijo. "José Fernando es una persona que necesita ayuda ¿vale?" ha zanjado al abandonar su domicilio, sin aclarar el motivo por el que su sobrino Paco y su hijo están investigados entonces por un presunto delito de estafa.