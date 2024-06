El programa de Ana Rosa redecora los pasillos de Mediaset con una burla a Sálvame: “No digas guarradas”

A Kike Quintana no se le ha ocurrido nada mejor para la tarde del jueves en su sección de ‘Fila Zero’ que redecorar los pasillos de Mediaset. El sobrino de Ana Rosa ha sorprendido a la presentadora de ‘TardeAR’ con unas ilustraciones, aunque no todas han sido de su agrado…

Una tarde más Kike Quintana ha demostrado no tener miedo ni vergüenza a nada ni a nadie. El sobrino de Ana Rosa no ha contenido las ganas de redecorar los pasillos de Mediaset (como en la ´peoca de Sálvame, que había retratos colgados de los colaboradores), con unos cuadros nuevos que ha mandado imprimir ¡con rostros de ‘TardeAR’! Entre broma y broma, Ana Rosa no ha podido contener la risa y echar alguna que otra pequeña bronca a su sobrino: “No digas guarradas”, “Mira Enrique, de verdad” o “Yo no he visto un tío más chapuza”, han sido algunas de las declaraciones de la presentadora de ‘TardeAR’.

Para despedir la sección, Kike ha pedido que Paloma Barrientos se acercara a la zona que estaba decorando ¡y su sección ha acabado con una especie de bronca doble!: “Todavía le damos una colleja”, han pronunciado Paloma y Ana Rosa, al ver las ocurrencias de Kike Quintana.

Ana Rosa para TardeAR en directo

Los momentos fáciles y difíciles cionviven en un ambiente de gran compañerismo. Y las despedidas, nunca son fáciles. Mientras una reportera de ‘TardeAR' estaba cubriendo una noticia en un municipio de Málaga, Ana Rosa ha querido hablar con ella directamente para despedirse de ella. Lucía Tornero ha decidido cambiar de trabajo y abandonar durante un tiempo las tardes de Telecinco.

La presentadora le ha dicho unas palabras muy cariñosas para despedirse de la periodista: "Yo sé que para ti es muy difícil pararte porque eres un purito nervio. Quiero que sepas que te voy a echar mucho de menos”. La gente del plató ha comenzado a aplaudir el bonito mensaje que le ha enviado a la reportera. Lucía Tornero le ha agradecido el gesto que ha tenido y ha aprovechado para decir sus últimas palabras en el programa: "Yo también. Si me das una oportunidad solo quiero decir tres cositas". La reportera ha comentado que está muy feliz de haber formado parte del equipo de 'TardeAR': "Estoy muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado y por creer en mí. Me siento afortunada, gracias por elegirme".

Tras esto, la periodista ha seguido agradeciendo el trabajo que le han dado en el programa y en la cadena: "Me habéis hecho muy feliz durante este año. Os voy a echar muchísimo de menos". Lucía Tornero ha dejado claro que este programa siempre va a ser su sitio preferido para trabajar: "TardeAR’ siempre va a ser mi casa, siempre os voy a llevar en mi corazón y os deseo muchísimo éxito porque sois el mejor programa de actualidad". Mientras todo el mundo estaba aplaudiendo, Lucía Tornero ha animado a todos los espectadores a ver el programa: "¡Todo el mundo a ver ‘TardeAR’, compañeros os quiero, gracias por la confianza!” Ana Rosa ha escuchado las emotivas palabras de Lucía y le ha respondido.