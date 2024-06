Ángel Cristo confirma el fin de la guerra y se reconcilia en directo: "Me esperaba más de ti"

A pesar de llevar más de diez días en España, Kiko Jiménez y Ángel Cristo Jr. no habían coincidido en plató y, por tanto, seguíamos sin averiguar cómo sería su reencuentro tras las tensiones vividas en la isla. El momento culmen que tuvo lugar en Honduras fue la imitación que hizo Kiko de Ángel, representando cómo pensaba que habría sido la huida de su compañero de la isla. Hoy, durante la emisión de '¡De Viernes!', se producía el esperado reencuentro.

El hijo de Bárbara Rey entraba en plató y se enfrentaba a Kiko, quien rápidamente se mostraba arrepentido de sus palabras asegurando que "es verdad que te notaba con cierto ego, te lo tenía que haber dicho a ti, que eres protagonista, sí, pero el programa no solo funciona por ti". Explicaba cómo se había sentido dolido en la palapa y confesaba que, borrando su discusión con Aurah, "consideraba que tenías que estar ahí conmigo en la final".

A continuación, el programa rescataba el vídeo de la imitación de Kiko y el protagonista no dudaba en compartir su opinión: "me esperaba más de ti, sobre todo, de lo que hemos hablado en la playa". Ángel comentaba que Kiko se había acercado más a Marieta para conseguir más apoyo del público, algo que su compañero desmentía rápidamente, asegurando que todo fue por la discusión que tuvo con Aurah. La pareja de Sofía Suescun incluso le defendía diciendo que "me llevaba bien contigo aunque tú no te llevabas bien con ellos, en algunas ocasiones creo que eran injustos contigo".

Para terminar de hacer las paces, Kiko Jiménez se colocaba la cinta de su compañero en la cabeza mientras decía "me está invadiendo el espíritu de Ángel Cristo". Entre risas y dejando de lado las tensiones, el hermano de Sofía Cristo le daba unos consejos sobre cómo mejorar la imitación y ambos acababan compartiendo un abrazo en directo bajo la atenta mirada del público.