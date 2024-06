Bombazo en el mundo televisivo con el fichaje de Belén esteban por Antena 3: "Muy ilusionada"

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo forman una de las parejas más estables y enamoradas del panorama nacional. Y lo han vuelto a demostrar derrochando complicidad en el concierto de Pablo López en el marco del 'Universal Music Festival', en el que la hija de la recordada duquesa de Alba, divertida y de lo más risueña, ha confesado qué hubiese sido en otra vida de no ser diseñadora.

"Me hubiera encantado ser bailaora, me encanta, soy bailona" ha confesado, reconociendo que a pesar de que es escuchar cualquier música y ponerse a mover el 'esqueleto', el 'tuerking' "no me sale". "Seguro que si practico acabo haciéndolo, pero eso ya es de esta época, yo soy de otra" ha añadido entre risas al imaginarse a sí misma 'perreando' como hacen ahora los adolescentes.

Contando los días para el verano y las vacaciones, Eugenia todavía no tiene planes cerrados, aunque asegura que habrá "de todo" como cada año aunque no bikinazo en las playas de Ibiza o Marbella como antaño. "No piso la playa precisamente porque me da mucha pereza el tema de los paparazzi. Me suelo ir por pueblecitos, hacer más vida en casa para que no me pillen. Hago otro tipo de plan, no soy muy de playa la verdad" confiesa.

Y aunque no sabe si este verano se verá con su hermano Cayetano Martínez de Irujo -del que está distanciada desde hace una temporada- sí ha asegurado que le cae bien y le quiere "mucho".

Con una vida tan apasionante como la suya, hemos aprovechado la ocasión para preguntarle si es cierto que va a escribir sus memorias como se rumoreó hace unos días. Y la respuesta es rotunda: "No, ni de coña". "Para empezar no tengo edad para hacer memorias, tampoco he hecho tanto en mi vida como para hacer memorias. Mi apellido, mis antepasados, pero yo como persona física me parecería ridícula si las hiciera" explica.

Por último, gran amiga de Belén Esteban, Eugenia se ha pronunciado sobre el reciente encuentro de 'la patrona' con la Reina Letizia en un evento en Madrid. "Me encanta. Belén es súper fan de la Reina, lo entiendo, yo también soy súper fan de los dos, los admiro muchísimo, me parecen… bueno, espectaculares" ha revelado rindiéndose a la labor de nuestros Reyes.

Belén Esteban se sincera

Belén esteban y las Campos no parecen acercar posturas. Tras los sonados desencuentros protagonizados por ambos bandos en las últimas semanas, ayer parecía que las aguas volvían a su cauce y el hacha de guerra acabaría por enterrarse, a pesar de las duras palabras que la de Paracuellos y Terelu Campos habían intercambiado.

Sin embargo, nada más lejos de realidad. Las últimas declaraciones de la colaboradora de Sálvame hacen ver que la tensión ha vuelto a imponerse entre ambas al no ser invitada a la misa en honor a María Teresa Campos, que fallecía el año pasado tras una larga enfermedad. El próximo lunes 17 de junio Terelu Campos y Carmen Borrego tienen previsto homenajear a su madre, María Teresa Campos, con una emotiva misa para conmemorar el que habría sido su 83 cumpleaños. Sin embargo, el debate se ha endurecido cuando Belén se ha enterado de que a la misa acudirá, directamente llegada desde Colombia, una de las amigas íntimas de María Teresa que jugaba con ella a cartas, Mayte Valdel-Omar Ayuso. La Esteban ha entendido que ella esté invitada por la estrecha relación que la unía con la Campos, pero entonces se ha quejado: "Lo que me molesta es que sé que irá gente de la otra cadena. Y a mí me gustaría haber ido". Además, ha lanzado un mensaje para quien lo quiera recoger y replantearse su invitación: "María Teresa me adoraba. Siempre se ha portado de maravilla conmigo".

Belén Esteban sigue al pie del cañón en 'Ni que fuéramos Shhh'. La colaboradora estrella de Telecinco se quedó fuera de la televisi´ñon cuando terminó Sálvame, pero tuvo su oportunidad en Antena 3. Así lo contó en el podcast ‘Cita doble’, de Juan del Val y Nuria Roca en Podimo. La colaboradora ha confesado durante la entrevista que tras el final de ‘Sálvame’, un programa de Antena 3 se interesó en ella, pero que le ocurrió lo mismo que en TVE con ‘Baila como puedas’: la vetaron. Según apunta Belén Esteban, “en otra cadena me hicieron lo mismo con el contrato firmado. No voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas con nadie, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además, lo habría hecho de puta madre”.