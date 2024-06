La drástica opinión de la doctora del embarazo de Marta Peñate tras confirmar que va a Supervivientes: "Nerviosa"

“A partir de esta noche, el firmamento va a tener una estrella más”, así adelantaba Carlos Sobera la sorpresa que iba a tener lugar este martes durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Y es que no se trataba de una sorpresa cualquiera. ¡Marta Peñate es la nueva concursante de ‘Supervivientes: All Stars’!

Se trata ya de la octava confirmada de esta edición tan extrema y apasionante que prepara 'Supervivientes'. Carlos Sobera, además, anunciaba que la primera gala de 'Supervivientes: All Stars' será el próximo jueves 20 de junio.

Sus problemas con el embarazo

Cuando se anunció su fichaje por 'Supervivientes All Stars', Marta Peñate recibió muchas críticas por su decisión de participar en este concurso, porque implicaba poner en pausa su proceso de fertilidad, con el que está tratando de quedarse embarazada desde hace meses para tener un bebé junto a Tony Spina. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha dado respuesta a todas estas críticas en su blog de Telecinco.es, 'Chismeando', donde ha asegurado que ha recibido el visto bueno por parte de su doctora para concursar.

"Mi doctora me preguntó por la duración del concurso y si se me podría proporcionar unos probióticos orales durante mi participación. La durabilidad corta de este programa y el hecho de que sí se me pudiera dar esos probióticos hizo que mi médico me motivara a ir. Llegamos a la conclusión de que, incluso, me podría venir bien para olvidarme y despejarme un poco de este proceso", ha comentado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Además, ha dejado claro que su marcha a 'Supervivientes All Stars' no significa que vaya a abandonar su proceso de fertilidad, pues lo retomará al volver. De hecho, durante estas semanas que va a durar el concurso no podría haber dado más pasos porque le habían diagnosticado una infección en el endometrio originada por las operaciones a las que se había sometido para intentar quedarse embarazada con una fecundación in vitro.

Este domingo 16 de junio volará a Honduras porque el jueves 20 comienza el nuevo programa y ha acudido antes de partir a su clínica para hacerse una última prueba: "He venido a hacerme unas pruebas para mi mirar mi coagulación en la sangre antes de ir a 'Supervivientes' para que cuando vuelva ver cómo evoluciona todo". Marta Peñate les ha confesado a sus seguidores que está muy emocionada con su regreso a los Cayos Cochinos, dos años después de haber quedado segunda en la edición de 2022 por detrás de Alejandro Nieto, y que le cuesta dormir por las noches de lo nerviosa que se siente por esta nueva aventura: "Estoy más nerviosa que la primera vez que fui...".