Nacho Palau anuncia feliz la llegada del nuevo bebé tras su lucha contra el cáncer: "Bienvenida, Manuela"

Los últimos meses no están siendo nada fáciles para Nacho Palau, que atraviesa ahora uno de los momentos más complicados de su vida. El ex de Miguel Bosé anunció el pasado mes de noviembre que el cáncer de pulmón que superó había reaparecido este verano: «Hay un momento que dices, 'no puedo más', de esta no salgo y ¿para qué?», confirmó en una aparición en '¡De viernes!', completamente irreconocible.

Por si hacer frente de nuevo a la enfermedad que casi acaba con su vida no era suficiente, el exconcursante de 'Supervivientes 2022' sufría un nuevo varapalo personal: su madre, Lola Medina, acaba de fallecer.

En medio de esta situación, el exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado a sus seguidores un momento de luz que la vida le ha regalado. El escultor, muy emocionado, ha anunciado una feliz noticia que ha resultado para él un auténtico soplo de aire fresco.

En una situación complicada en donde él mismo confesaba que había recaído de su cáncer y que el decir adiós a su madre solo había intensificado su dolor, Nacho Palau ha tratado de buscar refugio en su gente, en la familia y en su "nuevo amor" que llegó para ponerle todo patas arriba. Su perrita Hera con la que aparece habitualmente en sus redes paseando. El exmarido de Miguel Bosé ha reaparecido en público ofreciendo una imagen llena de ternura. Y es que Nacho Palau se ha convertido en tío abuelo, tal como él mismo ha dicho, y ha presentado a la que ahora mismo es la niña de sus ojos. "Bienvenida, Manuela", ha escrito, junto a un vídeo en el que se ve cómo la coge en brazos y se derrite con el nuevo miembro de su familia.

Haciéndole carantoñas y dedicándole palabras llenas de amor, el exconcursante de 'Supervivientes' ha sacado a la luz su lado más niñero mientras sostiene en brazos a la pequeña. "¡Qué cosa más bonita! Te voy a comer, Manuelita", ha dicho Nacho Palau completamente enamorado del nuevo miembro de su familia.

"¡Qué lindura!", "vaya nombre bonito", "regalo de la vida", "¡qué felicidad! La vida es así!" Un instante único para él que, a buen seguro, va a tratar de disfrutar todo lo que pueda, aunque no haya dado más detalles (más allá de que es tío abuelo) del parentesco que le une a ella.